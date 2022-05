Maserati MC20 Cielo – V6 Nettuno i brak dachu

Po dwóch latach od debiutu MC20 coupe w końcu przyszła pora na model Maserati MC20 Cielo, który jest niczym innym jak odmianą z otwartym dachem.

Maserati MC20 Cielo

PrimaSerie Launch Edition będzie limitowana do zaledwie 60 egzemplarzy. Charakterystycznym elementem dla tej odmiany będzie ekskluzywny kolor Acquamarina, który składać się będzie z trzech warstw farby, czyli połączenia pastelowego szarego z aquamarine mica. Stylistycznie będzie to się komponować z 20-calowymi matowo-czarnymi felgami.

W środku natomiast widzimy śnieżnobiałą alcantarę oraz skórę z przeszyciami w kolorze aquamarine.

Maserati MC20 występuje obecnie już w trzech odmianach: coupe, convertible i EV z czego każda z nich ma inny carbonowy monocoque. Różnice między nimi, choć są niezbyt widoczne, to jednak wymagały kilku modyfikacji. A to wszystko dlatego, żeby w odmianie convertible można było zastosowywać składany dach. Obowiązkowa była m.in relokacja kilku elementów chłodzenia. Natomiast udało się zatrzymać otwierane „motylkowo” drzwi. Cały zabieg zwiększenia sztywności nadwozia kosztował zaledwie 65 kilogramów. A sam dach otwiera się w zaledwie 12 sekund. Zbudowany jest on z wielkiego, chromatycznego szkła wykonanego w technologii PDLC (polymer-dispersed liquid crystal), które pozwala na błyskawiczne przyciemnianie.

Serce, czyli V6 Nettuno

Pod maskę Maserati MC20 Cielo, a raczej za kierowcę trafiło znane już z wersji coupe – V6 Nettuno. Nie jest to nowsza, bardziej zelektryfikowana jednostka, a jedynie 3-litrowe podwójnie doładowane V6 o mocy 630 koni mechanicznych i kręcące się aż do 8000 RPM. Za napędzanie tylnej osi odpowiada 8-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Prędkość maksymalna to zawrotne 320 km/h.

Z dodatków ułatwiających życie do Cielo trafi trochę ciekawostek z modelu MC20 na rok 2023. Będzie to m.in kamera 360 stopni, rozpoznawanie znaków czy awaryjne hamowanie. Ważne jest również, że w celu ograniczenia masy dostępny jest nowy wzór felg w kształcie litery X, który w wersji wykonanej z włókna węglowego pozwala na oszczędzenie 30 kilogramów.