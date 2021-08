Maski do malowania – dlaczego trzeba je nosić?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Pyły, mgła, włókna, toksyny – to wszystko może wniknąć do naszego organizmu podczas malowania czy lakierowania. Uchroni przed tym jedynie maseczka z filtrami. Wystarczy tak niewiele, by zadbać o swoje zdrowie i uniknąć zatrucia. Sprawdź czym różnią się maski do malowania i dlaczego trzeba je nosić.

Prace malarskie i lakiernicze, bez względu na to, czy uprawiane amatorsko, hobbystycznie, czy profesjonalnie, wymagają odpowiedniej ochrony własnego zdrowia, a właściwie dróg oddechowych. W tym celu potrzebna jest maseczka z filtrami.

Leży to nie tylko w naszym interesie, ale też jest podyktowane przepisami bhp. Zgodnie z nimi osoby mające kontakt z szkodliwymi substancjami lakierniczymi oraz trującymi oparami wręcz muszą korzystać ze specjalnych masek lakierniczych. Silne toksyny zawarte w lakierach wywołują mdłości, wymioty, ból głowy, ale też źle wpływają na mózg i wątrobę.

Rodzaje maseczek lakierniczych

Na rynku dostępne są różne maseczki z filtrami, każda o nieco innej specyfice. Podstawową ochronę stanowią lekkie maski przeciwpyłowe o trzech klasach ochrony – FFP1, FFP2, FFP3.

Następnym typem są półmaski lakiernicze – lepiej przylegające do dolnej części twarzy, przez co szczelniejsze. Umożliwiają one jednoczesne noszenie okularów korekcyjnych w trakcie pracy. Są też wygodniejsze niż malarskie maski pełnotwarzowe, zasłaniające nie tylko usta i nos, ale jeszcze oczy. Zakładamy je przy kontakcie z substancjami drażniącymi oraz szkodliwymi, zapewniają nam naprawdę wysoką ochronę. W sytuacji, gdy nosimy okulary korekcyjne, musimy wybrać odpowiedni rodzaj i rozmiar, który bez problemu je pomieści.

Istnieją także przyłbice z dopływem powietrza, najbardziej profesjonalne, przeznaczone do zadań specjalnych i przeprowadzanych w najcięższych warunkach.

Pamiętajmy, że maski lakiernicze zawsze dobieramy indywidualne, w zależności od prac, jakie wykonujemy oraz ich częstotliwości, ale też od rozmiaru naszej twarzy. Ponadto w żadnym razie nie może nam ona zasłaniać pola widzenia.

Maseczki – o tym musisz pamiętać!

Samo kupienie i założenie maski do malowania to tylko pierwszy krok ku ochronie zdrowia. W tym przypadku niezbędne jest jeszcze trzymanie się kilku zasad, by zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Przede wszystkim naczelną kwestią jest to, by maseczka całkowicie zasłaniała nos oraz usta i ściśle przylegała do twarzy. Dotyczy to nawet panów z bujną brodą. W przeciwnym razie nie zapewni ona dostatecznego poziomu ochrony, a pył, kurz czy inne cząsteczki będą mimo to wnikać do dróg oddechowych. Ponadto maskę do malowania zdejmujemy dopiero, gdy opuszczamy zanieczyszczone pomieszczenie – nigdy wcześniej.

Dużą uwagę przykładajmy także do filtrów oraz kapturków przeciwpyłowych w pełnotwarzowych maskach lakierniczych, a właściwie do ich wymieniania. Przykładowo filtr A2P3 można użytkować przez 8 roboczogodzin w ciągu 30 dni, ale przy właściwym przechowywaniu go, bez dostępu do powietrza Inne zaś muszą być wymieniane codziennie, po 8 godzinach pracy oraz zawsze wtedy, gdy poczujemy jakikolwiek ślad zanieczyszczeń w naszym nosie czy jamie ustnej.

Na koniec jeszcze warto mieć świadomość, że maski do malowania oraz maski lakiernicze muszą spełniać określone normy i certyfikaty, zatem warto wybierać wyłącznie wysokiej jakości produkty dostępne w sprawdzonych miejscach, takich jak dlalakierni.pl.