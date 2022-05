Prawie wszyscy, którzy zdali egzamin przed 19 stycznia 2013 mają bezterminowe prawo jazdy. Niestety, nowe przepisy będą wymagały cyklicznego zgłaszania się do urzędu w celu wyrobienia dokumentu.

Taka zmiana dokumentu ma swoje wady i zalety – to fakt. Ja osobiście zmieniłbym prawo nieco inaczej, bowiem co prawda będzie trzeba wyrabiać go od nowa, ale badania lekarskie nadal będą ważne przez całe życie. Czy aby na pewno nie powinno być na odwrót? Co komuś po dokumencie, skoro w pewnym wieku czas reakcji, wzrok i inne czynniki wpływają negatywnie na prowadzenie pojazdu. Ale nie, to zostawmy, lepiej zarabiać na jakimś dokumencie.

Masz bezterminowe prawo jazdy? przygotuj się na wymianę dokumentu

Po co mamy wymieniać dokumenty, skoro przecież uzyskaliśmy po egzaminie bezterminowe prawo jazdy? Oczywiście, chodzi o kwestię identyfikacyjną. Wszyscy zazwyczaj robią prawo jazdy mając „naście” lat. A człowiek się zmienia, przez co wygląda zupełnie inaczej mając 18, a inaczej mając 68 lat. Policjanci mieli więc niejednokrotnie problem z identyfikacją danej osoby. Według mnie to szukanie dziury w całym. Mundurowi mają przecież dostęp do baz danych, mogą szybko zweryfikować czy faktycznie dokument należy do tej osoby, która jest kontrolowana.

Masz bezterminowe prawo jazdy? Może stracić ważność

Nowe prawo będzie wymagało od nas zgłaszania się do urzędu co piętnaście lat, aby wymienić dokument. Jeśli nie zrobimy tego na czas, nie będziemy mogli prowadzić samochodu. Wymiana dokumentów zaplanowana jest na lata 2028 – 2033. Najciekawsze jest to, że osoby, które zdały egzamin po 19 stycznia 2013 roku muszą nie tylko zmienić co piętnaście lat dokument, ale również przekazać aktualne badania lekarskie, które potwierdzają, że nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

To nie dokument, a badania powinny być terminowe

Wydaje mi się, że wprowadzone zmiany to zwykły „skok na kasę”. Szczególnie teraz, gdy planowane jest wprowadzenie aplikacji mObywatel 2.0, która będzie w pewnym stopniu centrum naszych dokumentów. Uważam, że to właśnie badania powinny mieć termin ważności. I nie 15-letni, ale krótszy. Szczególnie po przekroczeniu pewnego wieku, badania powinny mieć ważność dziesięcioletnią, a później może i krótszą. To na tym aspekcie bym się skupił, a nie wprowadzeniu niepotrzebnej biurokracji. Tym bardziej, że żyjemy w erze cyfrowej i dokumenty można „przenieść” do naszych smartfonów.

Co zrobić by uzyskać prawo jazdy? Sprawdź stronę rządową.