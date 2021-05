Masz kamerę firmy Eufy? Lepiej ją wyłącz, bo sąsiad zobaczy co robisz

Fajnie jest posiadać wgląd na to, co dzieje się w naszym mieszkaniu. Nie fajnie, gdy dostęp do podglądu ma przypadkowa osoba. Jak alarmują posiadacze kamer firmy Eufy, doszło do jakiejś awarii systemu, który obsługuje sprzęt. Według informacji użytkowników, mogą oni zobaczyć to, co dzieje się u zupełnie obcej osoby. Cóż, wpadka pod kątem prywatności tak duża, że lepiej chyba powoli wycofywać sprzęt marki z półek sklepowych.

Jeszcze dziś pisałem o tym, by nie rabować banków w tradycyjny sposób, gdyż pościgi, broń i tak dalej była fajna, ale na Dzikim Zachodzie. Dziś wpuszcza się ransomware do systemu firmowego i negocjuje wysokość okupu. Zrobili tak rosyjscy hakerzy z DarkSide i na ich przykładzie widać, że się to opłaciło, gdyż Colonial Pipeline wykonało przelew. Co nie oznacza oczywiście, że było to coś dobrego. Wracając jednak do wiadomości, która pojawiła się na łamach portalu DobreProgramy, posiadacze kamer firmy Eufy mogą mieć dostęp – i to taki niezamierzony – do transmisji innych użytkowników. Najgorsze jest to, że mowa o strumieniu z dowolnych kamer. Przez to przypadkowo jakaś obca osoba zobaczy nie tylko jak wygląda nasze podwórko, lecz również co znajduje się w domu. Mało tego! Przecież wielu rodziców instaluje kamery w pokojach swoich dzieci w formie tzw. wirtualnej niani. Nie chcę nic mówić, ale lepiej, by takie transmisje nie trafiały w niepowołane ręce.

Masz kamerę Eufy? Lepiej ją wyłącz

Użytkownicy portalu Reddit sugerują, że mogą nie tylko widzieć podgląd z kamer innych – losowych – użytkowników. Mogą również sterować obiektywem, jeśli dany model oferuje taką możliwość. Kolejna rzecz, która dotyczy kamer Eufy, a która jest bardzo poważnym problemem? Użytkownik, który dostanie się do przypadkowego nagrania będzie mógł również nagrywać „pozyskane” transmisje.

Na chwilę obecną nie ma żadnych wieści od producenta kamer, firmy Eufy. Tak czy inaczej, użytkownicy Reddit’a ciągle dodają nowe informacje o problemie związanym z dostępnością do losowych urządzeń. Krótko mówiąc – masz kamerę tej firmy? Lepiej wyłącz ją czym prędzej, do czasu wprowadzenia poprawki. Aczkolwiek, po takiej poważnej wpadce mocno bym się zastanawiał, czy nadal chcę z niej korzystać.