Max 3 Troopy to samochód wojskowy oparty na SUVie Toyoty

Samochody wojskowe zawsze budzą inne opcje niż modele cywilne. Tak samo jest w przypadku modelu Max 3 Troopy, który został oparty na modelu Toyota Land Cruiser 79. Wojskowy pojazd nie boi się nawet min!

Max 3 Troopy to wytwór południowoafrykańskiej firmy

Pojazd wojskowy Max 3 Troopy to model, który został stworzony przez południowoafrykańską firmę SVI Engineering. Firma ta zajmuje się tworzeniem specjalistycznych pojazdów opancerzonych. Samochód został oparty na kultowym w tamtych rejonach modelu Toyota Land Cruiser 79. Pojazd SVI Engineering jest w stanie pomieścić osiem osób i cechuje się niezwykłą wytrzymałością.

Firma SVI Engineering wykorzystała opancerzona płytę nadwozia, która wykonana została z ze stali. Zapewnia ona ochronę EN1063 BR6, co oznacza, że pojazd jest w stanie wytrzymać ostrzał z karabinów szturmowych. Warto jednak dodać, że pojazd, po dodatkowych ulepszeniach SVI jest w stanie wytrzymać również wybuch miny.

Auto nie jest jednak pojazdem wojskowym

Tak, Max 3 Troopy wygląda jak pojazd specjalistyczny przeznaczony dla służb wojskowych, to jednak jest to pojazd, który może poruszać się po drogach cywilnych. Producent zadbał o to, aby pojazd mógł być dostępny dla każdego. Jeżdżenie nim nie wymaga zgody i zezwoleń od Krajowego Komitetu Kontroli Broni Konwencjonalnej w RPA (NCACC). Jego zastosowanie jest bardzo szerokie, ponieważ można z niego korzystać m.in. do przewożenia pieniędzy z banku czy w momencie okiełznania zamieszek.

Pojazd od SVI Engineering to wbrew pozorom auto z homologacją drogową!

Pod maską tego opancerzonego samochodu znajdziemy 4,5-litrowy silnik wysokoprężny V8 z turbodoładowaniem. Generuje on moc 205 koni mechanicznych oraz 430 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna to 140 km/h. Cena? Max 3 Troopy został wyceniony na 1,8 miliona randów południowoafrykańskich, co jest równowartością 470 tysięcy złotych polskich.