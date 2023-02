Mazda 626, w której wypadek miała Hanka Mostowiak, jest do kupienia!

O tragicznym wypadku Hanki Mostowiak mówi się do dziś. Mazda 626, którą kobieta prowadziła, wjechała w kartony, po tym, jak chciała uniknąć uderzenia dziewczynki, która wybiegła na środek drogi. Na skutek wypadku kobieta straciła życie. Teraz ten kultowy samochód można kupić!

Samochód Hanki Mostowiak z “M jak Miłość” do kupienia

Od wielu lat mówi się o kunszcie uśmiercenia jednej z głównych bohaterek popularnego serialu “M jak Miłość”. Scenarzyści napisali mrożącą krew w żyłach scenę, w której Hanna Mostowiak, grana przez Małgorzatę Kożuchowską, podczas prowadzenia auta, jakim była Mazda 626, wpadła w kartony. Ta scena zapisała się na stałe w historii polskiej telewizji i to raczej ze względów komediowych.

Uśmiercanie postaci to częsty sposób w serialach, kiedy okazuje się, że dany aktor nie chce grać już w danej produkcji. Śmierć Hanny Mostowiak mogła wyglądać zupełnie inaczej, jednak wydaje się, że gdyby straciła ona życie w inny sposób, nie mówiłoby się o tym do tej pory. Tak sławę też zyskała Mazda 626, która właśnie jest do sprzedania.

Kultowa Mazda 626 Hanki Mostowiak na sprzedaż

W serwisie ogłoszeniowym OLX pojawiła się bardzo ciekawa propozycja zakupu samochodu, jakim jest Mazda 626. Okazuje się bowiem, że auto to podczas feralnego wypadku prowadziła Hanka Mostowiak. Jak pisze sam właściciel, który jest fanem aut japońskiej marki, że auto zostało “wynajęte na potrzeby filmu, a zaraz potem trafiło na sprzedaż”.

Model 626, który został wystawiony na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych, został wyprodukowany w 1996 roku i może pochwalić się niewielkim jak na te lata przebiegiem 105 tys. kilometrów. Pod maską znajdziemy benzynową jednostkę o mocy 100 KM. Auto zostało wycenione na 16 tys. złotych, ale w tej cenie kupujemy samochód, który na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji.

Fot. archiwum prywatne sprzedającego/ ogłoszenie OLX Fot. archiwum prywatne sprzedającego/ ogłoszenie OLX Fot. archiwum prywatne sprzedającego/ ogłoszenie OLX Fot. archiwum prywatne sprzedającego/ ogłoszenie OLX

Źródło i zdjęcia: OLX