Coraz więcej firm decyduje się na dołączenie do metaverse. Wirtualny świat staje się popularniejszy nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również użytkowników, dlatego też każdy chce wykorzystać tę popularność. Do firm, które będą świadczyć swoje usługi w tym świecie, dołącza McDonalds. Sieć fastfoodów otworzy wirtualne restauracje, w których będzie można zamawiać prawdziwe burgery z dostawą do domu.

Metaverse rozwija się w błyskawicznym tempie

Wirtualny świat określany jako metaverse ma być przyszłością internetu. To właśnie tam użytkownicy mają spotykać się ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakty. Tak przynajmniej twierdzi Mark Zuckerberg, który jest największym zwolennikiem i głównym projektantem metaverse. Wirtualny świat rozwija się w ekspresowym tempie, a przykładem na to są światowi giganci, którzy inwestują w swoje cyfrowe biznesy.

McDonalds jest jedną z firm, która wkracza do wirtualnego świata metaverse. Najpopularniejsza sieć fast foodów na świecie rozpoczyna swoją działalność w cyfrowym świecie. Przedsiębiorstwo widzi w tym potencjał na zwiększenie swoich wpływów i wyprzedzenie konkurencji, jeśli chodzi o tworzenie marki w metaverse.

McDonalds wchodzi do Metaverse. Zamówisz prawdziwe burgery! 26

McDonalds wchodzi do wirtualnego świata

W amerykańskim urzędzie patentowym pojawiły się wpisy, które ujawniają, że McDonalds rozpoczyna ekspansję na wirtualny świat. Patenty sugerują, że sieć fast foodów chce jednocześnie sprzedawać cyfrowe, jak i rzeczywiste przedmioty. Można więc wywnioskować, że firma chce prowadzić restaurację w wirtualnym świecie, oferując dowóz jedzenia do domów. Oczywiście byłoby to zamawianie przez internet w innej formie, jednak pomysł ten ma sens.

Zamawianie jedzenia w metaverse będzie więc bardziej ekscytujące, a McDonalds w dalszym ciągu będzie robił to, co robi najlepiej – sprzedawał jedzenie. Otworzenie restauracji w wirtualnym świecie może okazać się świetnym ruchem marketingowym, który pozwoli przyciągnąć do siebie nowych klientów.

Źródło: CoinGeek