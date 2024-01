McDonalds wycofuje ulubieńca milionów. To koniec, śpiesz się

Zimowy czas to nie tylko świąteczna atmosfera, ferie czy jazda na nartach, ale także moment, w którym do popularnej sieci restauracji fast-foodowych trafia Drwal. Oczywiście jest to kanapka sezonowa, dlatego też McDonalds wycofuje ulubieńca milionów. To już ostatni tydzień, kiedy kanapka będzie w ofercie.

McDonalds wycofuje kanapkę Drwal

Jeśli jeszcze w tym sezonie zimowym nie mieliście okazji jeść kanapki Drwala, to musicie się śpieszyć, ponieważ McDonald’s wycofuje ją z oferty. Na oficjalnym profilu sieci restauracji fast-foodowych w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że burger ten będzie dostępny jeszcze przez ten tydzień. To oznacza, że ponownie pojawi się on dopiero za rok!

W tym sezonie Drwal występował w pięciu odmianach – klasycznej, z żurawiną, z kurczakiem, z chrzanem czy na ostro. Popularna kanapka powróciła do sieci McDonalds 8 listopada i jak zawsze cieszyła się niezwykłą popularnością.

W tym sezonie burger dostępny był w pięciu odmianach.

Źródło: McDonalds