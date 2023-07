Pogoń Szczecin rozpoczyna walkę o europejskie puchary. Pierwszym przeciwnikiem Portowców będzie północno-irlandzki Linfield Belfast. Gdzie za darmo oglądnąć pierwsze spotkanie Linfield Belfast vs Pogoń Szczecin? O której pierwszy gwizdek? Już podpowiadamy!

Pogoń Szczecin ponownie zawalczy o Ligę Konferencji

Portowcy chcą kontynuować dobrą passę i po zwycięstwie w pierwszej kolejce Ekstraklasy, w której pokonali Wartę Poznań 1:0, w dobrych nastrojach jadą do Belfastu, gdzie zmierzą się z tamtejszym Linfield. Drużyna ze Szczecina w poprzedni sezonie obeszła się smakiem europejskich pucharów, ponieważ na tej samej fazie rozgrywek musiała uznać wyższość Brondby. W dwumeczu polski klub przegrał aż 5:1!

Czy Pogoń Szczecin wygra na wyjeździe w Belfaście? Źródło: Autor Nieznany/ Twitter @Pogoń Szczecin

Tym razem Portowcy, w meczu Linfield Belfast vs Pogoń Szczecin, są faworytem i to pomimo tego, że mecz rozgrywany będzie właśnie w Belfaście. Tamtejsza drużyna w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA pokonała Vllaznię (3:1 i 0:1). Czy Pogoń udźwignie rolę faworyta i wygra spotkanie na wyjeździe?

Gdzie za darmo oglądać mecz Linfield Belfast vs Pogoń Szczecin?

Mecz Linfield Belfast vs Pogoń Szczecin będzie bardzo ważnym spotkaniem dla Portowców w kontekście ewentualnego awansu do kolejnej rundy eliminacji. Drużyna z polskiej Ekstraklasy stawiana jest w roli faworytów i pozostaje tylko pytanie, czy zawodnicy czwartej drużyny poprzedniego sezonu ligowego, będą w stanie udźwignąć tę presję?

Darmowy stream meczu Linfield Belfast vs Pogoń Szczecin będzie dostępny w internecie, na stronie sport.tvp.pl. Transmisja spotkania rozpocznie się o 20:40. Mecz znajdziecie pod tym linkiem.

Mecz Linfield Belfast vs Pogoń Szczecin dostępny za darmo! [LINK]

Źródło: opr. wł./TVP Sport, Zdjęcie: Twitter @Pogoń Szczecin