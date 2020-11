Meksykańskie Chili. Jak przygotować? Huel Hot&Savoury ułatwi zadanie

Fajnie czasami zjeść coś dobrego. Ale nie oszukujmy się, nie każdemu chce się te dania przyrządzać. Dlatego też z pomocą przychodzi Huel Hot&Savoury, który oferuje… no właśnie, jak to nazwać? Z jednej strony coś, co można przygotować w pięć minut, z drugiej pełnoprawny posiłek. Nowością jest Meksykańskie Chili, czyli kolejny obiad z „menu” marki Huel.

Nie będę rozpisywał się na temat Huel Hot&Savoury, bo zrobił to jakiś czas temu Tomek. Odsyłam do jego artykułu – wystarczy kliknąć w ten link. W skrócie, jest to alternatywa dla niezdrowych fast foodów. To zaskakujące, że przedsiębiorstwu udało się zachować wszystkie wartości odżywcze, w tym białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik i różne witaminy oraz minerały. Czyli jakby nie patrzeć, unikamy siekania, gotowania, zmywania naczyń i całej tej otoczki, którą w sumie niektórzy lubią, ale jeśli chcemy zjeść coś na szybko, a to coś ma być smaczne to… nie jest już tak kolorowo. Nie w przypadku produktów marki Huel, o czym przekonał się jakiś czas temu Tomek. W sumie widać spore zainteresowanie produktami tego przedsiębiorstwa. Posiłki zostały wprowadzone na rynek we wrześniu. Pierwszego dnia sprzedano 52 tysiące sztuk tej… nowoczesnej żywności. Jest rozmach, oj jest.

Nowość w ofercie Huel Hot&Savoury, czyli Meksykańskie Chili

Przedsiębiorstwo na początek wprowadziło dwa posiłki. Było to tajskie, zielone curry oraz pomidor z ziołami. Podpytywano o kolejne dania. I tak też powstało meksykańskie chili. Zarówno smak, jak i konsystencja mają przypominać wegańską wersję chili con carne. Autorzy dania sugerują, że charakteryzuje je wędzony aromat, który bazuje na fasoli czarne oczko, pomidorze, papryce, cebuli i dużej ilości płatków chili chipotle. Ile kosztuje Meksykańskie Chili Huel Hot&Savoury? 11,43 zł. W tej cenie mamy w stu procentach wegański posiłek , który ma dać naszemu organizmowi wszystko to, co potrzebne. Należy kupić minimum trzy paczki, które zawierają łącznie 21 posiłków. Łączna kwota za ten komplet wynosi 240 zł. Warto zauważyć, że kupując pełną „paczkę”, otrzymujemy siedem dań, które mają po 400 kcal. To dużo, czy mało według Was? Dajcie znać w komentarzach.

Abyście nie musieli szukać tych dań gdzieś w przeglądarce, odsyłam do strony producenta – kliknij w link.