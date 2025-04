Mercedes-Benz otwiera zupełnie nowy rozdział w swojej historii – zaprezentował właśnie najnowszą generację popularnego modelu. Mercedes-Benz CLA 2025 to nie tylko odświeżona wersja samochodu, ale prawdziwa rewolucja technologiczna i designerska. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, CLA stał się najbardziej inteligentnym i efektywnym autem w swojej klasie. Co sprawia, że warto zwrócić na niego uwagę? Sprawdzamy.

Mercedes-Benz CLA 2025.

Mercedes-Benz CLA 2025 cechuje design, obok którego trudno jest przejść obojętnie

Nowy Mercedes-Benz CLA 2025 to kwintesencja sportowej elegancji. Sylwetka fastbacka nie tylko wygląda świetnie, ale także wpływa na doskonałą aerodynamikę. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,21, co czyni go liderem w swoim segmencie. Auto jest dłuższe i ma większy rozstaw osi niż poprzednik, co przekłada się na przestronność wnętrza.

Mercedes-Benz CLA 2025.

Na szczególną uwagę zasługuje podświetlany gwiezdny panel na osłonie chłodnicy, który składa się ze 142 animowanych gwiazd LED. Do tego dochodzą reflektory MULTIBEAM LED z charakterystycznym wzorem gwiazdy oraz panoramiczny dach, który potęguje wrażenie przestronności i wpuszcza do wnętrza mnóstwo naturalnego światła. Czego chcieć więcej?

W środku modelu Mercedes-Benz CLA 2025 jest luksusowo i nowocześnie

Kabina nowego Mercedesa CLA to prawdziwa gratka dla miłośników nowoczesnych technologii. Centralnym punktem jest zestaw ekranów – 10,25-calowy panel wskaźników oraz 14-calowy ekran dotykowy. Opcjonalnie można zamówić MBUX Superscreen z dodatkowym ekranem dla pasażera. Środkowa konsola została zaprojektowana w sposób przypominający modele z wyższych segmentów – wygląda elegancko i wygląda, jakby unosiła się w powietrzu.

Pod względem wykończenia Mercedes stawia zarazem na luksus i ekologię. Do wyboru są w tym przypadku m.in. drewno o otwartych porach, szczotkowane aluminium oraz nowość w branży – materiał dekoracyjny przypominający papier. Dodatkowo dostępne są bardzo ciekawe odcienie lakieru np. miętowy aqua. Gratką jest poza tym tapicerka z efektem perłowym, łącząca biel z czernią.

Mercedes-Benz CLA 2025.

Technologia na najwyższym poziomie

Mercedes-Benz CLA 2025 to pierwszy model, który w pełni wykorzystuje autorski system operacyjny MB.OS. To prawdziwy przełom, ponieważ auto może otrzymywać regularne aktualizacje bezprzewodowe swoich najważniejszych funkcji np. wspomagania jazdy. System oparty jest na sztucznej inteligencji.

Jednym z najciekawszych elementów auta jest czwarta generacja systemu MBUX. Korzysta on z AI od Microsoft i Google, a silnik graficzny Unity zapewnia płynną obsługę. Na centralnym ekranie pojawia się „warstwa zerowa”, która ułatwia dostęp do najważniejszych funkcji bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane menu.

Nie można zapomnieć o Wirtualnym Asystencie MBUX, który dzięki AI (Cat GPT4.o) potrafi prowadzić naturalne rozmowy – rozpoznaje emocje i reaguje na potrzeby kierowcy.

Mercedes-Benz CLA 2025.

Dwie wersje do wyboru – elektryczna i hybrydowa

Mercedes CLA z technologią EQ to model, który wyznacza nowe standardy efektywności. Dzięki niskim oporom powietrza i zaawansowanej technologii zużycie energii jest rekordowo niskie. Model CLA 250+ z technologią EQ oferuje zasięg do 792 km według WLTP, co sprawia, że można zapomnieć o częstych wizytach na stacjach ładowania. Dodatkowo dzięki 800-woltowej architekturze w 10 minut można zwiększyć zasięg o 325 km. Poza tym akumulator nowej generacji cechuje się wyższą gęstością energii i mniejszym śladem węglowym niż poprzednicy.

Nowy elektryczny CLA jest także pierwszym modelem Mercedes-Benz wyposażonym w pompę ciepła powietrze-powietrze. To innowacyjne rozwiązanie, które nie korzysta już z obiegu cieczy, a jako system wieloźródłowy może wykorzystywać trzy różne źródła energii: ciepło odpadowe z elektrycznego układu napędowego, akumulatora oraz powietrza otoczenia. Wykorzystując to „darmowe” ciepło, pompa ciepła powietrze-powietrze znacząco podnosi efektywność systemu ogrzewania. Potrzebuje ona tylko około 1/3 energii elektrycznej w porównaniu do konwencjonalnych systemów grzewczych, co pozytywnie wpływa na zasięg pojazdu.

Dla tych, którzy jeszcze nie są gotowi na pełną elektryfikację, Mercedes przygotował wersję hybrydową CLA, która pojawi się pod koniec roku. Będzie dostępna w trzech wariantach mocy, a dzięki technologii 48 V pozwoli na jazdę w trybie elektrycznym przy niskich prędkościach.

Autor tekstu: Sylwia Tokarz.

Sprawdź nasz test Mercedes-Benz CLA 45S AMG.