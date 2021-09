Mercedes-Benz Klasy G w wersji PROFESSIONAL – prawdziwa terenówka

Gelenda jest terenówką. Tego nie muszę raczej nikomu udowadniać. Niemiecka marka postanowiła jednak podczas targów IAA MOBILITY 2021 pokazać nową wersję, mocno uterenowioną. Oto Mercedes-Benz Klasy G w wersji PROFESSIONAL. Ciekawe ile osób faktycznie zabierze taką Gelendę w ciężki teren i pozostawi wiele śladów „walki” w postaci wgniotek w karoserii i rys na tym pięknym i nietanim lakierze.

Nie oszukujmy się. Mercedes-Benz Klasy G może i jest świetną terenówką. Prawda jednak jest taka, że większość wyprodukowanych modeli służy do lansu po mieście. Chyba trzeba być mega głupim, aby kupować auto za milion złotych do upalania w terenie. Albo bardzo bogatym. W sumie, ktoś ma pieniądze, niech robi z nimi co chce. Tak czy inaczej, Mercedes-Benz Klasy G w wersji PROFESSIONAL posiada pakiet dodatków, które faktycznie sprawiają, że wręcz nie powinna wjeżdżać na asfalt. Przynajmniej tak wygląda na zdjęciach.

Jeszcze bardziej uterenowiony – Mercedes-Benz Klasy G w wersji PROFESSIONAL

Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że eksperci do spraw jazdy w terenie zaraz będą analizować czy Gelenda w tym wariancie posiada opony M/T albo chociaż A/T czy podniesiono zawieszenie i tak dalej. W sumie, czytając informację prasową, którą otrzymałem wnioskuję, że to trochę jak „AMG Line”. Auto w takiej wersji ma super sportowy wygląd i małego diesla pod maską. Mam nadzieję, że się mylę.

Zaprezentowany podczas targów IAA MOBILITY 2021 model wyposażono w grille ochronne umieszczone na reflektory. W skład wyposażenia standardowego wchodzą również chlapacze z przodu i tyłu, masywne opony oraz 18-calowe obręcze. W wariancie pokazowym możemy dostrzec drabinę oraz specjalny bagażnik dachowy, na którym możemy zamocować namiot.

Poszerzenia nadkoli, lusterka, specjalny uchwyt na koło zapasowe oraz wspomniany bagażnik dachowy w kolorze G manufaktur night black magno oraz efektowny lakier sprawiają, że Mercedes-Benz Klasy G w wersji PROFESSIONAL wygląda naprawdę dobrze. Marka nie zapomniała o tym, że wielu klientów lubi wysoką jakość. Stąd też czarna skórzana tapicerka oraz elementy dekoracyjne z czernionego forniru jesionowego.

Rozbudowana lista opcji

Prezentowana Klasa G jest również zapowiedzią odświeżonej gamy tego modelu na rok 2022. Gelenda będzie mogła mieć przyciemniane tylne szyby, nastrojowe oświetlenie oraz wiele różnych kolorów lakieru. Co ciekawe, będzie można zamontować hak holowniczy, gdyż auto będzie standardowo przygotowanie do montażu tego elementu.