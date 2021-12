Mercedes uzyskał homologację dla autopilota poziomu 3!

Mercedes-Benz jako pierwszy producent samochodów na świecie zdobył homologację na system autonomicznej jazdy poziomu trzeciego, co oznacza, że wyprzedził tym samym Teslę.

Mercedes-Benz wyprzedził Teslę

Drive Pilot to system autonomicznej jazdy 3. stopnia Mercedes-Benz, który jako pierwszy producent na świecie uzyskał homologację na to rozwiązanie. Autopilot pozwoli na w pełni automatyczną jazdę nawet po zatłoczonych drogach. Samochody Mercedes-Benz EQS i Klasa S, które zostaną wyposażone w to rozwiązanie w przyszłym roku, będą mogły poruszać się bez nadzoru kierowcy w jedynie w wyznaczonych odcinkach autostrad i to z maksymalną prędkością 60 km/h.

Mercedes-Benz jest pierwszym producentem samochodów na świecie, który uzyskał homologację na system autonomicznego poruszania się pojazdów poziomu trzeciego. Do tej pory na rynku dostępny był autopilot poziomu drugiego. Wspierał on kierowcę, pomagając zachować samochód w pasach, czy przyśpieszać i zwalniać. Do tego wszystkiego potrzebny był jednak nadzór kierowcy. Poziom trzeci już tego nie wymaga.

System Drive Pilot już w przyszłorocznych modelach

Nowy system Drive Pilot poziomu trzeciego od Mercedes-Benz jest w pełni zautomatyzowanym autopilotem, który nie wymaga od kierowcy nadzoru. System ten wykorzystuje wiele technologii – radar, kamery schowane w karoserii auta, czujnik LiDAR, mikrofony, które wychwytują samochody uprzywilejowane, czujnik wilgoci oraz system GNSS do lokalizowania samochodu na mapie.

Po włączeniu systemu Drive Pilot przejmuje kontrolę nad autem i zarządza świadomością sytuacyjną. Jego zadaniem będzie poradzenie sobie ze wszystkim niewiadomymi, które mogą pojawić się na drodze. System ten nie będzie działał jednak na każdych drogach, ponieważ będzie stale kontrolowany i monitorowany. Będzie można go wykorzystać jedynie na wcześniej wgranych odcinkach i z maksymalną prędkością 60 km/h.