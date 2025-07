Mercusys Wi-Fi 6 już w Polsce. Lepszy sygnał w dobrej cenie!

Oto nowości Mercusys Wi-Fi 6! O co chodzi? Już wyjaśniam. Masz szybki internet, ale w salonie buforuje Netflix, a w kuchni wideokonferencja z pracy się rwie? Jeśli znasz ten ból, to mamy dobrą wiadomość: Mercusys właśnie wprowadził do Polski dwa nowe urządzenia, które rozwiążą większość domowych problemów z Wi-Fi. Poznajcie router MR85X i system mesh Halo H85X – oba w standardzie Wi-Fi 6, oba stworzone dla ludzi, którzy naprawdę korzystają z internetu, a nie tylko raz dziennie sprawdzają pogodę.

Nowe routery Mercusys Wi-Fi 6. Na zdjęciu Halo H85X.

Wi-Fi 6, czyli sieć gotowa na wszystko

Nowe urządzenia Mercusys bazują na standardzie AX3000, co oznacza naprawdę solidne osiągi. Mamy tu do czynienia z dwupasmowym połączeniem – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Krótko mówiąc: zapomnij o zacięciach podczas grania online, buforujących filmach 4K i lagach w inteligentnym domu. Te urządzenia są gotowe na wszystko – od Zooma po smart lodówkę.

Dla kogo są te nowości? Dla każdego, kto w domu korzysta z kilku (albo kilkunastu!) urządzeń jednocześnie: laptopów, smartfonów, kamer, konsoli, a nawet odkurzaczy z Wi-Fi. I dla tych, którzy nie chcą myśleć o tym, „dlaczego dziś znowu nie działa internet”.

Mercusys Wi-Fi 6 MR85X – router, który ogarnia temat

Zacznijmy od MR85X. To klasyczny router, ale z naprawdę konkretnymi możliwościami. Dzięki czterem dużym antenom i technologii Beamforming, sygnał trafia tam, gdzie są Twoje urządzenia – a nie w ścianę czy sufit. To przekłada się na równomierne pokrycie siecią nawet dużego mieszkania. A jeśli kiedyś uznasz, że zasięg trzeba powiększyć – MR85X obsługuje EasyMesh, więc możesz dodać kolejne punkty i stworzyć domowy system mesh bez wymiany routera.

Nowe routery Mercusys Wi-Fi 6. Na zdjęciu MR85X.

Na pokładzie znajdziesz port WAN 2,5 Gb/s – idealny, jeśli masz szybki internet światłowodowy. Do tego trzy gigabitowe porty LAN, żeby podpiąć komputer, konsolę albo NAS bez ryzyka lagów. Technologie MU-MIMO i OFDMA zadbają o to, by Twoje urządzenia dostawały tyle pasma, ile potrzebują – dynamicznie, bez zatorów. A BSS Coloring zmniejsza zakłócenia z sąsiednich sieci – super sprawa, jeśli mieszkasz w bloku.

Nowe routery Mercusys Wi-Fi 6. Na zdjęciu MR85X.

Mercusys Wi-Fi 6 Halo H85X – sieć mesh z prawdziwego zdarzenia

Jeśli Twój dom ma więcej niż jedno piętro albo dziwny układ pomieszczeń, to z pomocą przychodzi system Halo H85X. To Wi-Fi 6 mesh, który działa jak dobrze zgrany zespół – każda jednostka współpracuje z innymi, żeby dać Ci jedną, spójną sieć w całym domu. A Twoje urządzenia same przełączają się między nimi, bez spadków prędkości czy zrywania połączenia.

Nowe routery Mercusys Wi-Fi 6. Na zdjęciu Halo H85X.

W zestawie są dwie lub trzy jednostki, które łącznie ogarną naprawdę spory metraż. Wszystko w prędkościach do 3000 Mb/s – czyli identycznie jak w MR85X. Główna jednostka ma port WAN 2,5 Gb/s, a każda z satelit oferuje po trzy gigabitowe porty LAN, więc i sprzęt przewodowy można śmiało podłączać.

Nowe routery Mercusys Wi-Fi 6. Na zdjęciu Halo H85X.

Prosta konfiguracja i nowoczesne zabezpieczenia

Oba urządzenia wspierają szyfrowanie WPA3, które chroni Twoją sieć przed wścibskimi sąsiadami i innymi nieproszonymi gośćmi. Do tego są kompatybilne z aplikacją Mercusys – prostą, przejrzystą i stworzoną z myślą o zwykłych użytkownikach, a nie tylko geekach. W kilka minut ustawisz wszystko, dodasz nowe urządzenia, sprawdzisz, kto korzysta z sieci, albo włączysz kontrolę rodzicielską.

Ile kosztują urządzenia Mercusys Wi-Fi 6?

I tu kolejny plus – Mercusys nie każe płacić miliona za porządną sieć. Router MR85X kosztuje około 180 zł (sprawdź go w sieci Media Expert), czyli mniej niż porządna kolacja na mieście. Zestaw Halo H85X w wersji dwu-jednostkowej to koszt ok. 370 zł (kliknij, aby przenieść się do sklepu Media Expert), a za trzy jednostki zapłacisz ok. 540 zł. Wszystko z trzyletnią gwarancją.

Podsumowując: warto kupić sprzęt Mercusys Wi-Fi 6?

Jeśli zależy Ci na szybkiej, stabilnej i nowoczesnej sieci Wi-Fi w domu – to tak, bardzo warto. MR85X to świetna opcja, gdy potrzebujesz mocnego routera za rozsądne pieniądze. Halo H85X z kolei sprawdzi się, jeśli mieszkasz w większym domu lub masz problem z „martwymi strefami” Wi-Fi.

Czasy, kiedy wystarczyło jedno Wi-Fi do całego domu, minęły bezpowrotnie. Teraz, gdy każdy z domowników ma po 2-3 urządzenia, do tego dochodzą kamery, sprzęt RTV, smart home, a czasem nawet lodówka z Wi-Fi – stabilna sieć to nie luksus, a konieczność. Mercusys wydaje się to rozumieć i daje nam narzędzia, by domowy internet w końcu przestał być problemem.

