To już dziś, 26.03 rozegrane zostaną trzy mecze barażowe EURO 2024. Dla nas najważniejsze będzie spotkanie Walia – Polska. Pojawiła się w sieci wiadomość, z której wynika, że Michał Pazdan na meczu w Cardiff otrzymał pewne zadanie. Niektórzy marzą o tym, aby obrońca z formą z Euro 2016 rozegrał kolejny mecz. To jednak nie o to chodzi.

Michał Pazdan na meczu Walia – Polska 26.03. Jaką ma misję? Źródło zdjęcia: profil Michała Pazdana na Facebooku.

Chyba wszyscy fani piłki nożnej doskonale znają urodzonego w 1987 roku w Krakowie polskiego obrońcę, który obecnie gra w Wieczystej Kraków. Michał grał w Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa oraz oczywiście MKE Ankaragücü, jednak najczęściej kojarzony jest z udziału w mistrzostwach Europy 2016, gdzie był jednym z liderów drużyny. Warto przypomnieć, że po mistrzostwach został uznany za jedno z odkryć turnieju, co raczej nie jest niczym zaskakującym, skoro o Michale śpiewano piosenki.

Michał Pazdan na meczu Walia – Polska. Gdzie go zobaczymy?

W reprezentacji zadebiutował w 2007 roku grając przez 68 minut. Przez całą karierę, dla naszego kraju grał 38 razy. Ostatni raz zobaczyliśmy go z orzełkiem na koszulce w 2019 roku, kiedy rozegrał trzy mecze. Wróćmy jednak do meczu Walia – Polska. Jaki ma związek z tym spotkaniem Michał Pazdan, nasz obrońca? Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten żart, ale oczywiście Michał Pazdan na meczu się pojawi, jednak w roli eksperta w Kanale Sportowym, gdzie będzie przyglądał się grze kolegów po fachu.

Michał Pazdan na meczu Walia – Polska 26.03. Jaką ma misję? Źródło zdjęcia: profil Michała Pazdana na Facebooku.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wielu komentujących uważa, że w naszej reprezentacji brakuje Michała Pazdana. Padają stwierdzenia, że Jakub Kiwior nie jest w takiej formie, jak Michał podczas Euro 2016. Mało tego, niektórzy uważają, że byłoby świetnie, gdyby zagrał zamiast Jana Bednarka. Zgadzacie się?

Kiedy Polska gra z Walią? Data finału baraży Euro 2024. Fot. internet/edycja własna

Walia – Polska EURO 2024. Jaki wynik meczu 26.03?

Nie będzie łatwo pokonać naszych rywali. Walia gra u siebie, ma mocny skład, a dodatkowo w naszej reprezentacji mamy osłabienie, bowiem przez kontuzję nie zagram Matty Cash. Ciekawie jednak wypadają komentarze brytyjskich mediów na temat dzisiejszego spotkania Walia – Polska. Wielu z nich uznaje naszą reprezentację jako faworyta, ze względu na analizę ostatniej formy. Czy faktycznie tak jest? Niektórzy brytyjscy dziennikarze typują już wynik, w którym to Polacy wygrywają z Walią 2:1. Szczerze? Mi się podoba. Przekonamy się o tym dziś o 20:45, kiedy to w Cardiff rozpocznie się spotkanie barażowe. Zobacz, gdzie oglądać mecz Walia – Polska.

Źródło zdjęć: profil Kanału Sportowego na Facebooku oraz profil Michała Pazdana na Facebooku.