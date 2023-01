Gigant z Redmond postanowił wdrożyć do swojej usługi Microsoft 365 nowy plan subskrypcji, który będzie kosztował nie więcej niż 10 złotych miesięcznie. Co znajdziemy w tym pakiecie?

Dostęp do popularnych narzędzi biurowych na każdym urządzeniu

Microsoft 365 daje nam dostęp do wszystkich popularnych programów biurowych oferowanych przez Microsoft. Mowa tutaj m.in. o Microsoft Word, Outlook, Power Point czy Excel oraz 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze.

Do tej pory Microsoft 365 dostępny był w dwóch planach – Family oraz Personal. Pierwszy z nich kosztuje 42,99 złotych na miesiąc lub 429,99 na cały rok. Opcja Personal wyceniona została na 29,99 PLN na miesiąc lub 299,99 na 12 miesięcy. Teraz gigant przygotował coś dla osób, które chcą płacić zdecydowanie mniej!

Dotychczasowe dwa plany pakietu 365 od Microsoft.

Microsoft 365 z pakietem za przysłowiową “dyszkę”!

Teraz gigant technologiczny zdecydował się na uruchomienie naprawdę budżetowego planu. Na blogu usługi pojawił się wpis o planie Microsoft 365 Basic, który ma kosztować jedynie 1,99 USD za miesiąc. W przeliczeniu daje nam to ok. 8,60 złotego, więc należy spodziewać się, że cena tego pakietu w Polsce zbliży się do 10 złotych.

Co takiego zyskamy, decydując się na ofertę Basic? 100 GB przestrzeni w chmurze, Outlooka bez reklam na przeglądarkę i urządzenie mobilne wraz z zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa oraz wsparcie techniczne od firmy. A co z popularnymi programami biurowymi? Dostaniemy dostęp do ich przeglądarkowych wersji, zupełnie tak jak w przypadku darmowego “365”.

Zmiany dotkną również dotychczasowych subskrybentów, którzy opłacali plan OneDrive 100 GB. Osoby te zostaną przeniesione na wspomnianą wyżej wersję Basic.

Microsoft 365 za dyszkę! Co zaoferuje?

Źródło: The Verge