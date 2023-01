Takiej informacji nie spodziewał się nikt! Popularny sklep internetowy Shopee kończy swoją działalność w Polsce. Platforma e-commerce zadebiutowała w naszym kraju we wrześniu 2021 roku!

Platforma wytrzymała niecały rok

Szokującą wiadomość dla wszystkich klientów podała platforma Shopee Polska! Jak się okazuje, jutro, tj. 13 stycznia 2023 roku o godzi. 23:59, platforma e-commerce oficjalnie zniknie z naszego kraju. Oto oficjalna część komunikatu po wejściu na stronę sklepu.

Z żalem informujemy, że nasza platforma kończy działalność. Od 13 stycznia od godz. 23.59 możliwość składania zamówień zostanie wstrzymana.”

Platforma e-commerce wytrzymała w Polsce lekko ponad rok!

Shopee znika z Polski!

Platforma została uruchomiona w Polsce we wrześniu 2021 roku i zyskała popularność, a to głównie za sprawą reklam we wszelkiego rodzaju mediach, zwłaszcza tych telewizyjnych, które wpadały w ucho.

Przeczytaj także: Używasz Windows 8.1? Nie zalogujesz się do konta bankowego!

Niestety, okazuje się jednak, że platforma e-commerce nie zyskała tak dużej popularności, jak spodziewał się tego właściciel, dlatego też zdecydowano, że sklep zostanie oficjalnie zamknięty z dniem 13 stycznia 2023 roku o godzinie 23:59. W komunikacie możemy przeczytać, że składanie nowych zamówień będzie niemożliwe, a wcześniejsze zakupy zostaną zrealizowane.

Koniec Shopee w Polsce! Szokująca decyzja!

Źródło