Mija prawie dekada od premiery tego systemu. Jeśli używasz Windows 8.1, możesz mieć kłopoty związane z bezpieczeństwem. Powód? Koniec wsparcia, który oznacza spore problemy dla użytkowników “kafelkowego” oprogramowania Microsoftu.

Oczywiście, to nie jest tak, że nagle komputer przestanie się uruchamiać, a Wy stracicie wszystkie swoje dane. Koniec wsparcia dla danego systemu to nie tylko problem z zabezpieczeniem i łatkami, które wpływają na bezpieczeństwo naszych plików. Pamiętajcie jednak, że Windows 8.1 jest pierwszym systemem, który wręcz wymuszał na użytkowniku logowanie z pomocą kont online takich jak Outlook czy Hotmail. A co, jeśli w końcu zobaczymy komunikat, że kontynuowanie pracy z wykorzystaniem Windows 8.1 nie będzie możliwe? Może faktycznie czas na aktualizację systemu do wyższej wersji? Jeden z redaktorów portalu DobreProgramy.pl przytoczył kilka problemów, które mogą pojawić się, gdy zignorujemy prośbę o korzystanie z nowszej wersji systemu Microsoft. Przedstawię kilka z nich.

Używasz Windows 8.1? Nie zalogujesz się do konta bankowego!

Używasz Windows 8.1? Koniec wsparcia może oznaczać koniec użyteczności tego systemu

Autor tekstu informuje, że nie działa już automatyczne logowanie do OneDrive. Co to oznacza? Jeśli o tym zapomniemy, a przy okazji nośnik danych ulegnie uszkodzeniu, możemy się pożegnać z naszą pracą. Kolejnym problemem jest sklep, jednak tak naprawdę jego użyteczność spadła do zera, bowiem co prawda można pobrać z niego aplikacje, jednak nie ma z nich żadnych korzyści, gdyż od wielu lat nie ma żadnych aktualizacji. Po prostu jest to “sklep – widmo”. Przykłady? Aplikacje – kafelki, takie jak wiadomości, Xbox czy Skype informują, że… już nie działają. To jednak najmniejszy problem.

Używasz Windows 8.1? Nie zalogujesz się do konta bankowego!

W Windows 8.1 nie zaktualizujesz przeglądarki Edge i Chrome. A przez to być może nie zalogujesz się do konta bankowego

Sprawa wygląda tak. Edge korzysta z silnika Google Chrome. A to oznacza, że niezależnie, czy korzystacie z jednej czy z drugiej przeglądarki, nie będziecie dostawali aktualizacji. To spory problem, bowiem nie otrzymacie aktualnych certyfikatów. A to uniemożliwia nawiązanie szyfrowanego połączenia z dowolną stroną internetową. Tak, niestety, nie dostaniecie się na stronę banku, a nawet sklepu, ponieważ stare przeglądarki mają luki w zabezpieczeniach, stąd taka blokada dostępu.