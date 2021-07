Microsoft przedstawia nowy system Windows. Skusicie się?

Nie, nie chodzi o Windows 11, a o Windows 365! Czym wyróżnia się ten system? Pracuje on w chmurze, co pozwoli na natychmiastowe uruchomienie systemu operacyjnego MS na urządzeniu, które go nie ma!

Microsoft oficjalnie prezentuje Windows 365

Gigant z Redmond oficjalnie przedstawił swój kolejny system operacyjny. Zaraz po „jedenastce” doczekaliśmy się premiery Windows 365. Jest to OS, którego można uruchomić na każdym urządzeniu, ponieważ działa on na zasadzie streamowania. Potrzebny jest nam do tego tylko szybki internet.

Nowy system operacyjny zadebiutuje już 2 sierpnia i będzie można z niego korzystać dosłownie na każdym przystosowanym do tego urządzeniu. Windows 365 będzie dostępny na wszelkich urządzeniach mobilnych z systemem Android czy iOS, czy komputerach Apple Mac.

Microsoft przedstawił system operacyjny w chmurze!

Jak działa nowy system?

Windows 365 to system operacyjny, który działa na takiej zasadzie jak usługa Microsoft XCloud, która umożliwia streamowanie gier z konsol Xbox One i Series na komputery PC i urządzenia z iOS i Andorid. System został zbudowany na Azure Virtual Desktops i będzie dostępny w ramach abonamentu.

Nowy system operacyjny od Microsoft pozwoli na zainstalowanie i użytkowanie aplikacji na system Windows w chmurze i korzystanie z nich na dowolnym urządzeniu. Wszystko będzie uruchamiało się natychmiastowo, więc nie będziemy musieli czekać na start systemu.

Introducing Windows 365.



The first Cloud PC for every organization on the planet. https://t.co/OdJEr3DApx #Windows365 pic.twitter.com/8poKUWqZPP — Microsoft 365 (@Microsoft365) July 14, 2021

Dokładne kwoty abonamentu, który pozwoli korzystać z systemu, nie są jeszcze znane, ale zapewne wkrótce się pojawią.