Milenialsi, to coś dla was! Nowa kolekcja Columbia Icons

Moda zawsze zatacza koło. Trendy z lat 90. na nowo podbijają serca fanów mody. Columbia Sportswear przygotowała serię ubrań dla fanów miejskiego stylu oraz aktywności na świeżym powietrzu. Kolekcja Columbia Icons swoim designem wraca do lat dziewięćdziesiątych, łącząc w sobie nowoczesność ze stylem tamtych lat. Milenialsi, czy to coś dla nas?

Odkryj starą modę na nowo z Columbia Sportswear

Columbia Sportswear to znany na całym świecie producent odzieży sportowej i outdoorowej, który może pochwalić się bogatą historią. To właśnie ubrania marki Columbia w latach dziewięćdziesiątych wyznaczały trendy, które pamiętane są do dziś. Dzięki kolekcji Columbia Icons trendy te ponownie do nas wracają i podbijają serca fanów miejskiego stylu na całym świecie.

Dzięki współpracy z takimi markami jak Kith czy Opening, Columbia coraz mocniej puka do świata mody czy trendsetterów takich jak Kanye West. Columbia Sportswear z dnia na dzień zyskuje coraz to większą popularność wśród fanów sportowej mody. Czy milenialsi również, na przykład z sentymentu sięgną po nową kolekcję?

Poczuj ducha lat 90. z kolekcją Columbia Icons!

Columbia Icons to kolekcja stworzona z myślą o komforcie i funkcjonalności. W jej skład wchodzą wygodne i nawiązujące swoim designem do lat dziewięćdziesiątych stylizacje.

Nowa kolekcja Columbia to 18 modeli wiatrówek, polarów, koszulek, sportowych spodni czy szortów. Kolekcja Icons charakteryzuje się nie tylko funkcjonalnością, ale też kolorami, które były na topie w latach 90. XX wieku! Columbia Icons to nie tylko ubrania, ale również różne akcesoria w postaci nerek, plecaków, dwustronnego kapelusza czy dwóch modeli sneakersów Columbia SH/FT.

Omni-Shield, zaawansowana technologia sprawia, że ubrania są wytrzymalsze

Columbia Icons to nie tylko stylistyka nawiązująca do mody z lat dziewięćdziesiątych. Odzież marki wykorzystuje technologię Omni-Shield, która skutecznie chroni przed wodą, jak i zanieczyszczeniami. Pozwala tym samym dłużej utrzymać ubrania w czystości. Na ubraniach znajduje się warstwa odporna na działanie czynników zewnętrznych aż do temperatury 76°C! Zabezpieczenie przed zabrudzeniami czy zabarwieniem tkaniny to nie wszystko, ponieważ technologia Omni-Shield pozwala schnąć ubraniom od 3 do 5 razy szybciej!

Kolekcja Columbia Icons jest dostępna w wybranych sklepach: Sneaker Studio, Word Box, Selectshop, Bludshop, Urban City.