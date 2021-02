Minimalistyczna szafa męska – czy to idealny wybór dla ciebie?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Szafa męska bardzo często nie jest zbytnio bogata, wszak co jak co, ale większość facetów ubrań kupować nie lubi, ba! nawet twierdzi, że nie potrzebuje. Dochodzi więc do tego, że całkiem sporo panów ma jeszcze garnitur ze swojej studniówki, choć już są po 30-tce. Oczywiście nie oznacza to wcale, że mając mało ubrań nie można zawsze wyglądać dobrze, wszak minimalizm jest jak najbardziej ok. Zatem przedstawimy wam jak stworzyć taką minimalistyczną szafę

Jakość ubrań ma znaczenie

Nim przejdziemy do tego co warto mieć w swojej szafie chcemy nadmienić, że kupując ubrania trzeba zwracać uwagę na ich jakość. Wszak ma one duże znaczenie. Chodzi przede wszystkim o to, że kupując ubrania wyższej jakości, a więc wykonane z dobrych materiałów macie pewność, że posłużą one wam przez zdecydowanie dłuższy czas. Oczywiście drogie nie oznacza zawsze dobrej jakości. Stąd tak ważna jest umiejętność odróżnienia, które ubrania są dobrej jakości i kosztują więcej, od tych, które kosztują sporo. Dlaczego sporo? Bo cena jest windowana, choć ich jakość jest naprawdę słaba.

Minimalistyczna szafa męska – co kupować by nie żałować

Umiejętność robienia zakupów nie jest dana wszystkim. Wszak są osoby, które kupują choć danej rzeczy nie potrzebują. Choć są i takie, które kupują nie to co trzeba. Ostatnia grupa jak domyślacie się twierdzi, że nic nie potrzebuje. W mniejszość są natomiast ci co wiedzą co kupić. Dlatego my wam podpowiemy co kupować by nie żałować. Przede wszystkim absolutnym must have są bluzki męskie z długim rękawem, których szeroki wybór proponujediversesystem.com/pl/on/bluzki. Tutaj można wybrać prążkowane czy gładkie, bądź też ozdobione guzikami. Nie polecamy natomiast bluzek z numerami czy innymi printami, bo szybko mogą wyjść z mody. Oczywiście w garderobie nie może zabraknąć też jeansów, ale o prostym kroju w kolorze czarnym bądź niebieskim. Nie polecamy zaś tych z dziurami czy bardzo jasnych.

Swetry w serek czy jeden dłuższy kardigan oraz marynarka bawełniana to także ubrania, które powinniście posiadać. Czas przejść do tych bardziej eleganckich, a więc spodnie z kantem, biała koszula czy jedna koszula w kratę sprawią, że zyskacie odzież, która sprawdzi się w smart casualowych, jak i eleganckich czy formalnych stylizacjach. W przypadku tych letnich to tak naprawdę sprawdzają się spodnie dresowe i bermudy, które także można łączyć z prostymi t-shirtami w jednym kolorze. Odzież wierzchnia też jest ważna i tutaj zupełnie starczy trencz, płaszcz flauszowy oraz pikowana kurtka.



Zatem jak zauważyliście nie trzeba mieć wcale dużej ilości ubrań. Ważne jest natomiast kupowanie z głową i rzeczy, których rzeczywiście się potrzebuje.