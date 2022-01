Jeden z najpopularniejszych producentów wideorejestratorów prezentuje nowy model wyposażony w dwa obiektywy. Jeden z nich możemy umieścić na tylnej szybie. Dzięki temu będziemy nagrywali wszystko to co dzieje się przed autem, jak i za nim. Jak informuje producent, Mio MiVue 798 Dual Pro pozwala na nagrywanie obrazu w rozdzielczości 2,8K przy 60 klatkach na sekundę!

Wszyscy doskonale wiemy, że o kolizję na drodze nie trudno. Dotyczy to również przekraczania prędkości, która może być szybko zweryfikowana przez policję. Co zrobić, aby udowodnić swoją rację? Oczywiście, przydatny będzie wideorejestrator. Najlepiej taki z dwoma obiektywami. Dlaczego? To proste – nie zawsze „coś” dzieje się przed nami. Mio MiVue 798 Dual Pro będzie bardzo dobrą propozycją, jeśli chcemy nagrywać wysokiej jakości materiał. To jednak nie jest jedyny atut tego modelu.

Mio MiVue 798 Dual Pro – wideorejestrator z dwoma obiektywami

Zacznijmy od technologii, na jaką postawił producent. Mowa tu między innymi o matrycy Sony STARVIS CMOS oraz przysłonie F/1.8. Oba te elementy mają za zadanie „przechwycić” obraz wysokiej jakości w każdych warunkach pogodowych oraz oświetleniowych. A materiał podobno ma być naprawdę dobry. Mowa o rozdzielczości QHD (2.8K), czyli 2560 x 1600 pikseli. Kąt widzenia wynosi 145 stopni. Myślę, że wartości te są naprawdę dobre, jeśli chcemy „klatka po klatce” odnaleźć szybko jadący samochód aby na przykład sprawdzić jego rejestrację. Co do precyzyjnego nagrania – dla przypomnienia, mówimy tu o nagrywaniu 60 klatek na sekundę. Mio chwali się również autorską technologią NightVision Pro, która ma dostroić obraz tak, by nagranie cechowało się wysoką jakością w każdych warunkach.

Dodatkowe rozwiązania

Prezentowany wideorejestrator z dwoma obiektywami ma bardzo fajną funkcję, która przyda się wszystkim kierowcom. Mowa o informowaniu o fotoradarach. Dodatkowo, kamera powiadamia nas o odcinkowych pomiarach prędkości. Dzięki tej funkcji nie tylko wiemy, że dojeżdżamy do takiego miejsca, ale kamera stale monitoruje naszą średnią prędkość, prezentuje ograniczenie, jakie obowiązuje na danym odcinku, a także odmierza czas i dystans, który dzieli nas od kolejnego punktu pomiarowego.

Wybierając wariant z dodatkową kamerą otrzymujemy 8-metrowy przewód. Taka długość powinna być odpowiednia, by skutecznie go ukryć wewnątrz kabiny. Warto jeszcze wyposażyć się w tak zwany Smartbox, który niestety nie jest dołączany do zestawu. A szkoda, ponieważ dzięki niemu zyskujemy tryb parkingowy, który aktywuje się, gdy zostanie wykryty ruch.

Mio MiVue 798 Dual Pro wyceniono na 1199 zł. Możemy kupić wariant bez kamery tylnej. Wtedy wideorejestrator będzie kosztował 899 zł.

Nie wiesz jaki wideorejestrator wybrać? Sprawdź nasz ranking kamer samochodowych 2021.