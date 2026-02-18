Oto Mio MiVue 956W i 956WD – nowe kamery samochodowe 4K

Zima na drogach potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Śnieg, błoto pośniegowe, oślepiające słońce odbijające się od lodu czy nagłe hamowanie na oblodzonej trasie – to codzienność podczas dłuższych wyjazdów. Powinieneś zainwestować w kamerę taką jak Mio MiVue 956W lub MiVue 956WD. W takich warunkach wideorejestrator przestaje być tylko gadżetem, a zaczyna pełnić rolę realnego wsparcia.

Wideorejestrator Mio MiVue 956WD.

4K, HDR i pełna kontrola nad trasą

Nowa propozycja od Mio celuje w kierowców, którzy oczekują maksymalnej jakości nagrań i bezproblemowego działania w każdych warunkach. Na pokładzie znajdziemy nagrywanie w 4K przy 30 kl./s z HDR albo 2.5K przy 60 kl./s – w zależności od tego, czy zależy nam bardziej na szczegółowości, czy płynności obrazu.

Sensor 8 Mpix ma zapewnić wyraźne detale zarówno w słoneczny dzień, jak i po zmroku. Tablice rejestracyjne, znaki drogowe czy sytuacje na poboczu mają być czytelne nawet w trudnym świetle. Do tego dochodzi szeroki, rzeczywisty kąt widzenia 140° i jasna przysłona F2.0 z przodu (oraz F1.8 w kamerze tylnej).

Solo albo w zestawie

Producent daje wybór. Można postawić na samą kamerę przednią MiVue 956W albo od razu zdecydować się na zestaw MiVue 956WD, który zawiera tylną kamerę Mio MiVue E40.

Jeśli ktoś chce większej elastyczności, model 956W jest kompatybilny także z kamerami Mio MiVue E80D oraz Mio MiVue E60. W praktyce oznacza to możliwość stworzenia zestawu dopasowanego do własnych potrzeb – od prostego układu przód + tył po bardziej rozbudowaną konfigurację.

Ochrona 24/7 – nawet gdy auto stoi

MiVue 956W oferuje tryb parkingowy 2w1 wspierany przez 3-osiowy G-sensor. Kamera automatycznie reaguje na uderzenia czy wstrząsy, zapisując materiał w kluczowym momencie. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby zostawiające samochód na zatłoczonych parkingach pod galerią czy blokiem.

Wideorejestrator Mio MiVue 956W.

GPS, ostrzeżenia i komendy głosowe

Na pokładzie znalazł się moduł GPS z ostrzeżeniami o fotoradarach i odcinkowym pomiarze prędkości. Dla wielu kierowców to funkcja, która realnie może uchronić przed mandatem.

Ciekawym dodatkiem są komendy głosowe – obsługa bez odrywania rąk od kierownicy zwiększa bezpieczeństwo. Do tego szybkie Wi-Fi i parowanie z aplikacją przez kod QR, co upraszcza zgrywanie nagrań na smartfon.

Technologia, która oszczędza miejsce

W wersji 956WD zastosowano zapis w formacie Super MP4 (H.265). Pliki zapisywane są co sekundę, co zwiększa bezpieczeństwo danych i efektywność wykorzystania przestrzeni na karcie pamięci. Kamera obsługuje karty microSD do 256 GB, więc o ciągłe kasowanie nagrań raczej nie trzeba się martwić.

Wideorejestrator Mio MiVue 956W.

Montaż bez kombinowania

Na plus warto zaliczyć stację dokującą QuickClick oraz regulowany kąt nachylenia obiektywu. Montaż ma być szybki i bezproblemowy, niezależnie od auta. Zasilanie superkondensatorem zamiast klasycznej baterii oznacza większą odporność na skrajne temperatury – zarówno zimą, jak i w upalne lato.

Cena i gwarancja MiVue 956W i MiVue 956WD

Nowe modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta. Cena MiVue 956W wynosi 699 zł (kliknij tutaj, aby przenieść się do sklepu), natomiast zestaw 956WD z tylną kamerą to wydatek 899 zł (kliknij, a przeniesiesz się do Media Expert).

Jeśli więc ktoś planuje dłuższe trasy – nie tylko zimą – i chce mieć pod ręką solidne 4K z HDR oraz pełny zapis sytuacji z przodu i z tyłu auta, nowe Mio może być sprzętem, który szybko przestanie być „dodatkiem”, a stanie się standardowym elementem wyposażenia samochodu.

