Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025. Kiedy? Zobacz!

Kiedy większość z nas myśli o rąbaniu drewna, przed oczami staje spokojny obrazek: jesień, kłoda pod domem, powolne przygotowywanie szczap do kominka. Ot, wiejskie klimaty, zapach żywicy i dym z ogniska. Ale 13 września w Barzkowicach pod Stargardem ta wizja pójdzie w diabły. Wtedy startują Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025. Tam drewno nie będzie czekało godzinami – ono poleci w drzazgach, a piły i siekiery pójdą w ruch z prędkością, przy której bieg na 200 metrów wydaje się powolnym truchtem.

Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025. Na zdjęciu Kamil Dubicki.

Do Barzkowic zawitają najlepsi polscy drwale, żeby stanąć do rywalizacji w Mistrzostwach Polski STIHL TIMBERSPORTS 2025. I uwierzcie – to nie jest impreza tylko dla leśników. To prawdziwy sport ekstremalny, który potrafi wciągnąć bardziej niż finał Ligi Mistrzów.

Co tu się będzie działo?

Wyobraź sobie sześć konkurencji, każda bardziej widowiskowa od poprzedniej. Zawodnicy uzbrojeni w siekiery, ręczne piły i potężne pilarki łańcuchowe ścinają i rozłupują kłody drewna tak szybko, że czasem trudno nadążyć okiem. Tu nie ma miejsca na błąd – każdy ruch, każdy milimetr i każda sekunda decydują o zwycięstwie.

Na przykład – klasyczne Standing Block Chop, czyli pionowe rąbanie kłody. Najlepsi rozłupują potężny pień w kilkanaście sekund. Kto próbował kiedyś wbić siekierę w twarde drewno, wie, że to brzmi jak science fiction. A jednak, w świecie timbersportu, to codzienność.

Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025. Na zdjęciu Krystian Kaczmarek.

Sport starszy niż futbol

Ciekawostka dla fanów historii sportu: pierwsze mistrzostwa drwali odbyły się w 1891 roku w Tasmanii. To oznacza, że sportowe rąbanie drewna jest starsze niż… piłkarskie mistrzostwa świata! Tak, zanim w 1930 roku w Urugwaju kopnięto pierwszą futbolówkę w mundialu, Australijczycy już latali z siekierami po arenach.

Do Europy timbersport dotarł dopiero w 2001 roku, a dwa lata później – do Polski. I choć wydaje się, że to dyscyplina niszowa, nasi reprezentanci szybko wbili się na szczyt. W 2017 roku zdobyliśmy drużynowe wicemistrzostwo świata, a rok temu Polacy pobili rekord Europy. Czyli – wbrew pozorom – jesteśmy potęgą.

Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025. Na zdjęciu Michał Dubicki.

Faworyci i gladiatorzy z siekierami – Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025

W tym roku oczy wszystkich zwrócone są na Michała Dubickiego, znanego w świecie timbersportu jako „Axe Machine”. To pseudonim, który mówi wszystko – maszyna z siekierą. Dubicki niedawno wygrał European Trophy, czyli indywidualne mistrzostwa Europy, i ma już pięć złotych medali mistrza Polski. Król areny? Zdecydowanie. Ale król nie może spać spokojnie.

Za jego plecami rośnie pokolenie młodych wilków – na czele z Szymonem Groenwaldem, który w europejskich zawodach wskoczył na wysokie 6. miejsce. Do tego do gry wchodzą weterani: Jacek Groenwald i dwukrotny mistrz Polski Krystian Kaczmarek. To oni sprawią, że 13 września naprawdę nie będzie wiadomo, kto stanie na podium.

Adrenalina na żywo

Timbersport ma tę przewagę, że to widowisko totalne. Hałas pił łańcuchowych, trzask łamanych kłód, doping publiczności – to bardziej przypomina koncert rockowy niż zawody sportowe. Publiczność stoi tuż przy arenie, czuje zapach świeżo ściętego drewna i widzi każdy ruch zawodników. A kiedy kłoda rozpada się na pół w rekordowym czasie, tłum wybucha aplauzem.

Do tego dochodzi formuła zawodów Trophy – czyli pojedynki 1 na 1. Dwóch zawodników, dwie kłody, kto pierwszy porąbie, ten wygrywa. To rywalizacja na żywo, na oczach kibiców, z adrenaliną sięgającą zenitu.

Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025. Na zdjęciu Szymin Groenwald.

Nie tylko Polska – ale i świat

Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025 w Barzkowicach to nie tylko walka o krajowe złoto. To także kwalifikacje do Mistrzostw Świata STIHL TIMBERSPORTS, które odbędą się w październiku w Mediolanie. Najlepsi z Barzkowic pojadą reprezentować nasz kraj na międzynarodowej arenie. A tam – poziom jest kosmiczny. Australijczycy, Nowozelandczycy i Kanadyjczycy traktują ten sport niemal jak religię.

Weekend pełen atrakcji

Całe wydarzenie potrwa trzy dni.

Piątek, 12 września – międzynarodowe zawody juniorów (International Newcomer Cup).

Sobota, 13 września – kulminacja, czyli XXII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS.

Niedziela, 14 września – widowiskowa formuła Trophy.

Do tego wszystkiego – obecność Michała Sobierajskiego, znanego z programu „Ninja Warrior”, który pokaże, że biegi z przeszkodami i siekiera w dłoni to wcale nie tak odległe światy.

I najlepsze? Wstęp jest wolny.

Dlaczego warto tam być?

Bo Mistrzostwa Polski STHIL TIMBERSPORT 2025 to jedna z tych imprez, gdzie sport spotyka się z widowiskiem, tradycja z nowoczesnością, a adrenalina miesza się z zapachem żywicy. To też okazja, by pokazać dzieciakom coś innego niż ekran telefonu – tu zobaczą ludzi, którzy w kilkanaście sekund rozłupują pień wielkości beczki.

Dla jednych to sport ekstremalny. Dla innych – kawał historii przeniesionej na arenę. A dla kibiców? Po prostu świetna zabawa, którą trudno zapomnieć. Po szczegóły na temat nadchodzącego wydarzenia odsyłam na stronę: https://stihl-timbersports.pl/.