A więc stało się. Oficjalnie w Polsce MOL zastępuje LOTOS. Wiele osób zaczęło zastanawiać się co z punktami Navigator. No właśnie, znikną bezpowrotnie czy może przejdą do MOL?

Warto przypomnieć, że ORLEN musiał sprzedać wszystkie stacje paliwowe LOTOS węgierskiemu MOL. Dlaczego? Był to wymóg Komisji Europejskiej, aby polski gigant mógł „wchłonąć” LOTOS. Efektem jest „nowy gracz” na naszym rynku. Węgierska firma będzie miała około pięćset stacji – dziś ma kilkaset lokacji pod nazwą Slovnaft, a do tego dojdzie 417 stacji LOTOS. No właśnie, co zrobią osoby, które przez długi czas korzystały z programu lojalnościowego Navigator. Czy punkty przepadną?

Uspokajam. Nic złego się z nimi nie stanie. Przejdą do programu lojalnościowego MOL. Dlatego nie musicie obawiać się o to, że nagle punkty znikną. A wiele osób obawiało się, że po fuzji ORLEN – LOTOS, czego efektem jest przejęcie sieci stacji LOTOS przez węgierski MOL, nagle wszystko to, co działo się z programem lojalnościowym będzie przeszłością. A jednak nie.

MOL zastępuje LOTOS. Korzystasz z Navigator? Co z punktami?

MOL zastępuje LOTOS. Ponad pięćset węgierskich stacji w Polsce

Węgrzy powiedzieli wprost – chcą jak najszybciej „przerobić” stacje LOTOS na swoje autorskie – pod szyldem MOL. Dotyczy to również sieci Slovnaft, która co prawda ma niewielki udział na polskim rynku, ale jednak ma. Możemy więc niebawem zobaczyć nowe, zielono-seledynowe stacje paliw. Ciekawe, czy MOL po przejęciu LOTOS będzie oferować korzystne warunki zarówno klientom prywatnym, jak i biznesowym. Czas pokaże.

