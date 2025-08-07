Motorola zaprezentowała w Polsce swój nowy model z serii moto g – moto g86 power 5G. I, no coż, wygląda na to, że może namieszać w średniej półce cenowej. Smartfon ze średniej półki, który… no właśnie – niby nic wielkiego, a jednak robi wrażenie. Szczególnie tam, gdzie inne telefony często zawodzą, czyli przy baterii. Bo tu akurat Motorola postawiła na konkret: aż 6720 mAh pojemności, co przekłada się na nawet 53 godziny działania. Czyli dwa pełne dni, a może i trochę więcej – bez ładowarki.

Bateria marzeń, ale bez cegły w kieszeni

Zwykle, kiedy słyszymy o takiej baterii, pierwsze, co przychodzi do głowy, to… cegła. Tymczasem moto g86 power 5G waży tylko 195 gramów, a jego grubość to 8,65 mm. Czyli nadal da się go wygodnie nosić w kieszeni i nie czuć się, jakby się miało przy sobie powerbank.

A kiedy już przyjdzie ten moment, że trzeba podładować to nie ma dramatu. Dzięki technologii TurboPower 30 W, wystarczy kilkanaście minut przy ładowarce i telefon znowu może działać przez pół dnia albo dłużej.

Co w środku? Zaskakująco dużo jak na „średniaka”

W środku moto g86 power 5G kryje się procesor MediaTek Dimensity 7300, który znajdziemy też w droższych modelach z serii edge. Do tego dochodzi 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – czyli naprawdę sporo jak na urządzenie z tej półki cenowej.

Ekran też zasługuje na kilka ciepłych słów. To 6,67-calowy pOLED Super HD (1220p) z odświeżaniem 120 Hz. Czyli obraz ostry jak żyleta, płynny i wystarczająco jasny nawet w letnim słońcu. Do oglądania seriali w pociągu – jak znalazł.

Aparaty w moto g86 power 5G nie tylko do selfie

Z tyłu dostajemy aparat główny 50 Mpx z sensorem Sony LYTIA 600 i optyczną stabilizacją obrazu. Wspiera go ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpx z funkcją Macro Vision, czyli do ujęć z bliska. A z przodu? Całkiem sensowne 32 Mpx do selfie, które nie wymagają miliona filtrów, żeby dobrze wyglądać.

Dodatkowo, jak przystało na 2025 rok, jest też AI od Motoroli, która automatycznie dobiera ustawienia aparatu w zależności od sceny. Czyli – robisz zdjęcie, a telefon robi resztę.

Twardziel z klasą

Moto g86 power 5G nie boi się wody, kurzu ani życia w torbie z kluczami. Mamy tu certyfikaty IP68 i IP69, a także zgodność z wojskową normą MIL-STD-810H. Co to oznacza? Że telefon powinien przetrwać więcej niż przeciętny dzień w rękach dziecka albo podczas deszczowego spaceru bez parasola.

Obudowa też robi dobre wrażenie. Motorola postawiła na kolory z palety PANTONE: klasyczny grafit (Spellbound), delikatny jasnozielony (Golden Cypress), lawendowy (Cosmic Sky) i wyrazisty jasnoczerwony (Chrysanthemum). Brzmi ładnie? Wygląda jeszcze lepiej.

Android 15 i trochę magii od Motoroli

Nowy model działa na Androidzie 15 z nakładką Hello UI, która nie jest zbyt nachalna, ale dorzuca kilka praktycznych funkcji – w tym Smart Connect, czyli ekosystem łączący różne urządzenia. Do tego Motorola obiecuje aktualizacje systemu do wersji 16 i 17, a także cztery lata poprawek bezpieczeństwa. Czyli – nie trzeba się martwić, że po roku telefon przestanie być aktualny.

Ile to kosztuje moto g86 power 5G i gdzie go kupić?

Cena? 1399 zł za wersję 12 GB/256 GB. Jak na to, co oferuje, trudno się czepiać. Moto g86 power 5G jest już dostępny w Polsce – zarówno stacjonarnie w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, jak i u popularnych sprzedawców: RTV EURO AGD, Media Expert (kliknij by przejść do sklepu), X-KOM, Komputronik, Neonet, Sferis czy eLenovo. Pojawi się też w ofercie operatorów Orange i T-Mobile.

