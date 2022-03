Motorola Moto G 5G 2022 już w czerwcu?

Moto G 5G był dosyć udanym średniakiem. Głównie ze względu na bardzo dobrą baterię, wydajny SoC i nie najgorsze aparaty. Wczoraj Steve H.McFly, znany na Twitterze pod pseudonimem @OnLeaks, wraz z @prepp_in opublikowali najnowsze informacje oraz rendery jego następcy – Moto G 5G 2022! Co przyniesie nowy model względem swojego poprzednika? Kiedy premiera?

Moto G 5G 2022 – bez rewolucji

Najnowszy model spod skrzydeł Motoroli nie będzie jednak żadną rewolucją względem wersji z 2020 roku. Przynajmniej wg. obecnych przecieków.

W Moto G 5G 2022 zobaczymy ten sam SoC, konkretniej Snapdragona 750G, na którego składa się 8-rdzenii Kryo 570, dwa taktowane zegarem 2,2 GHz, a pozostałe sześć 1,8 GHz. Możemy także liczyć na 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście nie można zapomnieć o układzie graficznym, czyli Adreno 619. Całość pracować ma pod kontrolą Androida 11.

Pomniejszony został lekko wyświetlacz, bowiem jego przekątna ma wynieść 6,6″, zamiast 6,7″. Zmianie natomiast nie uległa m.in. bateria. Zastosowano bowiem akumulator o pojemności 5000 mAh, czyli taki sam, jak w poprzedniku. Zostaje również USB-C oraz Jack 3,5mm.

Moto G 5G 2022 otrzyma także nowy aparat główny. Ma być to 50 MP matryca, zamiast 48 MP. Jaki dokładnie moduł ma to być? Na ten moment niestety tego nie wiemy. Oprócz głównego „oczka” ma być także, podobnie jak w starszym modelu, aparat ultra szerokokątny o rozdzielczości 8 MP oraz 2 MP makro.

Moto G 5G 2022 – cena i premiera

Jeżeli wierzyć w informacje udostępnione przez @OnLeaks oraz @prepp_in, Najnowsza Motorola miałaby zadebiutować już w czerwcu tego roku, więc w końcówce drugiego kwartału tego roku. Oczywiście nie można zapominać o tym, co przecieki mówią o wycenie, ponieważ często jest ona kluczowa przy wyborze nowego urządzenia. Mówi się o 22900 Rs (Rupia Indyjska), co daje około 300 $. W Polsce natomiast powinno przełożyć się to, biorąc pod uwagę aktualny kurs Dolara oraz podatki i inne opłaty, na 1500 zł.

Oczywiście to dosyć wczesne przecieki, dlatego też trzeba podchodzić do nich z pewnym dystansem. Nie mniej jednak wypada zapytać – czy Wy czekacie na nowy smartfon Motoroli? Czy jednak ta marka kompletnie Was nie interesuje?

Źródło – @OnLeaks / @prepp_in