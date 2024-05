Mourinho ma nowy klub. Polak gra tam pierwsze skrzypce!

Jose Mourinho ma nowy klub! Portugalczyk po kilku miesiącach odpoczynku znalazł nowego pracodawcę. Jak podają media, The Special One będzie trenował reprezentanta Polski, Sebastiana Szymańskiego, który jest podstawowym graczem Fenerbahce!

Mourinho ma nowy klub! Będzie trenerem Szymańskiego

Jose Mourinho po nagłym i niespodziewanym odejściu z AS Romy przez kilka miesięcy był bezrobotny. Przez cały ten czas spekulowano, gdzie trafi The Special One. Najczęstszym kierunkiem, jaki wskazywano, była Arabia Saudyjska, która kusi wszystkich ogromnymi zarobkami. Niestety dla tamtejszego futbolu, Mourinho nie zdecydował się na transfer.

W 2022 roku Mourinho poprowadził AS Romę do zwycięstwa w pierwszej edycji Ligi Konferencji Europy. Fot. AS Roma @ X/Author Unknown Jose Mourinho trafi do Turcji? Mowa o dwuletnim kontrakcie! Fot. Wikipedia

Wiele wskazuje na to, że nowym klubem Mourinho będzie tureckie Fenerbahce Stambuł, którego podstawowym i kluczowym zawodnikiem jest reprezentant Polski, Sebastian Szymański. Dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Portugalczyk podpisał z wicemistrzem Turcji dwuletni kontrakt, a jego oficjalne ogłoszenie ma nastąpić jeszcze dziś.

Czy The Special One da mistrzostwo?

Nastroje w tureckim klubie po tym sezonie nie są najlepsze. Drużyna ze Stambułu przegrała w tym sezonie dwa spotkania, zgromadziła 99 punktów… i nie wygrała mistrzostwa Turcji. Zespół, którego podstawowym zawodnikiem jest Sebastian Szymański, musiał uznać wyższość swojego odwiecznego rywala, Galatasaray SK, który zakończył rozgrywki ligowe z dorobkiem 102 punktów.

Sebastian Szymański będzie prowadzony przez jednego z najlepszych trenerów w historii futbolu. Fot. Fenerbache SK/@X

Jose Mourinho ma być kluczem do odzyskania tytułu mistrzowskiego przez Fenerbahce Stambuł. Czy to się uda? Kibice tureckiego klubu mocno na to liczą, zwłaszcza że w tym roku byli bardzo blisko triumfu. Miejmy też nadzieję, że Szymański, przy pomocy The Special One, wejdzie na zupełnie nowy poziom.

