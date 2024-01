MSI CLAW będzie potężną konsolą. Zobacz specyfikację!

Rynek handheldów mocno się rozwija i obecnie na rynku znajdziemy kilka urządzeń tego typu. Wkrótce do rodziny przenośnych konsol dołączy MSI CLAW. W sieci pojawiła się nie tylko sama nazwa urządzenia, ale także jego specyfikacja. Jest na co czekać!

Tajemnica wyszła na jaw. MSI CLAW nowym handheldem na rynku

W dzisiejszych czasach bardzo trudno utrzymać tajemnice i MSI również się to nie udało. Do sieci wyciekły informacje dotyczące ich najnowszego handhelda, jakim będzie MSI CLAW. Pod względem designu konsola prezentuje się jak każda inna i materiały promocyjne, które wyciekły do internetu zdają się pokrywać ze wcześniejszymi przeciekami.

Oczywiście chiński producent w żaden sposób nie potwierdził wycieków, a na oficjalne szczegóły dotyczące MSI CLAW będziemy musieli poczekać do targów CES w Las Vegas, które będą trwać od 9 do 12 stycznia. Wygląda jednak na to, że Steam Deck będzie miał potężnego konkurenta.

Konsola zostanie zaprezentowana podczas targów CES 2024, które rozpoczną się 9 stycznia. MSI CLAW to poważna konkurencja dla Steam Deck. Zobacz specyfikację

MSI szykuje naprawdę mocną konsolę

Według przecieków, które pojawiły się w sieci MSI CLAW, będzie naprawdę potężnym urządzeniem, któremu nie zabraknie mocy obliczeniowej. Jeśli wierzyć tym informacjom, handheld zostanie wyposażony w 16-rdzeniowy i 22 wątkowy procesor Intel Core Ultra 7 155H z generacji Meteor Lake (bazowe TDP 28 W, w turbo nawet 115 W). Wbudowana grafika będzie bazować na architekturze Arc Alchemist z 8-rdzeniami Xe! Do tego wszystkiego należy dołożyć także 32 GB pamięci RAM.

Szczegółowa specyfikacja urządzenia. W przyszłym tygodniu przekonamy się, czy są to prawdziwe dane.

Na papierze konsola CLAW będzie dwa razy mocniejsza niż ASUS ROG Ally, co jest bardzo dobrą wiadomością. Pozostaje jednak kwestia pozostałych komponentów – typ i rozmiar ekranu czy pojemność akumulatora i czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Tego zapewne dowiemy się w przyszłym tygodniu.

Źródło: WCCFTech