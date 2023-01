MSI zaprezentowało nową mysz bezprzewodwą CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS oraz jej wersję przewodową, która ma być następcą nagradzanej konstrukcji GM41.

Ergonomiczna konstrukcja i dobre ślizgacze

Najnowsza mysz może poszczycić się ergonomiczną konstrukcją, dzieki której będzie doskonałym wyborem dla graczy o małych i średnich dłoniach i odpowaida większości popularnych chwytów. Ślizgacze zostały wykonane w 100% z czystego teflonu, które mają jednokierunkową teksturę i podwójnie nacięte krawędzie, dzięki czemu ruchy są szybsze i bardziej precyzyjne.

Zadbano o przełączniki Omron o żywotności 60 mln kliknięć

MSI przedstawia CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS. Cena?

Mysz bazuje na sensorze PixArt PAW-3311 o czułości 12000 DPI i śledzeniu ruchu z prędkością 300 IPS. Zadbano również o przełącznik trybów DPI, który został umieszczony na spodzie myszy. Pod głównymi przyciskami zastosowano przełączniki OMRON, których żywotność wynosi poand 60 milionów kliknięć. Nie zabrakło również oprogramowania MSI Center, dzięki któremu zadbamy o najważniejsze ustawienia pod nasze preferencje.

CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS, a może WIRED?

W zestawie wraz z myszką znajdziemy nadajnik USB, dedykwoaną stację ładującą oraz dodatkowy kabel FRIZIONFREE typu C do typu A do przewodowego podłączenia myszu. Mysz jest dostępna w dwóch wariantach. GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS występuje w sprzedazy w cenie sugerowanej 359 złotych, natomiast przewodowa wersjia GM31 LIGHTWEIGHT wyceniono na 229 złotych.

Najważniejsze cechy MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS

Sensor PIXART PAW3311

Czułość do 12000 DPI/akceleracja 35G/śledzenie ruchu z prędkością 300 IPS

Przełączniki OMRON o żywotności 60 milionów kliknięć

Waga 73 gramy

Do 110 godzin pracy na jednym ładowaniu i 7 godzin użytkowania po zaledwie 10 minutach ładowania

Ergonomiczna praworęczna konstrukcja

Obsługa MSI Center z możliwością zmiany ustawień myszy, w tym podświetlenia RGB

Stacja ładująca, nadajnik USB do łączności bezprzewodowej 2,4 GHz, kabel FRIXIONFREE typu C do typu A.

Źródło: informacja prasowa MSI