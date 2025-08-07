Obserwuj nas
MSI: STRIKE PRO WIRELESS – klawiatura, która klika cicho, działa długo i wygląda dobrze

Jesteś graczem? Sprawdź ciekawy model klawiatury, który już trafił do sprzedaży.
Autor:Magdalena Wójtowicz
07/08/2025
Spis treści ukryj
1. Po cichu, ale z charakterem
2. Bez kabla, bez stresu
3. Wygodnie, personalnie, po swojemu
4. Komfort na serio
5. No to na szybko: co oferuje STRIKE PRO WIRELESS?
6. Cena i dostępność MSI STRIKE PRO WIRELESS

MSI wypuszcza nową zabawkę dla graczy i nie tylko – STRIKE PRO WIRELESS to świeżutka, bezprzewodowa klawiatura mechaniczna klasy premium. Producent obiecuje cichą pracę, wygodę, nowoczesny design i sporo opcji personalizacji. Brzmi jak coś dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą – i przy okazji nie budzić całego domu klikaniem po nocach. A więc przyjrzyjmy się co my tu mamy.

Po cichu, ale z charakterem

STRIKE PRO WIRELESS została wyposażona w przełączniki Kailh Midnight Pro Silent – czyli mechaniczne przełączniki, które mają być ciche, ale nadal przyjemnie wyczuwalne. Dodatkowo dorzucono wielowarstwowe tłumienie dźwięku, które ma niwelować wszelkie nieprzyjemne wibracje i metaliczne pogłosy.

To opcja dla tych, którzy lubią mechaniki, ale nie chcą, żeby ich klawiatura brzmiała jak maszyna do pisania z lat 50. – szczególnie o północy, kiedy wszyscy śpią, a Ty wciąż siedzisz nad projektem, grą albo streamem.

Bez kabla, bez stresu

Zgodnie z tym, co podaje MSI, STRIKE PRO WIRELESS może działać na Bluetooth, 2.4 GHz albo USB-C – więc da się ją ogarnąć praktycznie z każdym urządzeniem, od PC, przez laptopa, aż po tablet. Do tego mamy 4200 mAh baterii, co (według producenta) przekłada się na nawet 1500 godzin pracy. Nie ukrywajmy-  brzmi imponująco.

Fajnym dodatkiem jest też magnetyczna końcówka USB-C – czyli szybkie ładowanie, które nie przeszkadza w graniu.

Wygodnie, personalnie, po swojemu

Dla tych, którzy lubią dłubać i ustawiać wszystko po swojemu – dobra wiadomość. STRIKE PRO WIRELESS wspiera hot-swap 5-pin, więc można sobie dowolnie wymieniać przełączniki bez lutowania. Do tego trzy programowalne klawisze M, dedykowane przyciski multimedialne, pokrętło Smart Scroll i przycisk do sterowania podświetleniem RGB – i to wszystko bez konieczności instalowania dodatkowego softu.

Podświetlenie? Oczywiście pełne RGB Mystic Light, więc jeśli jesteś fanem świecidełek – będzie z czego wybierać.

Komfort na serio

Kto siedzi długo przy komputerze, ten wie, że wygoda to nie bajer. Dlatego MSI dorzuca do zestawu magnetyczną podkładkę pod nadgarstki z pianki memory – czyli miękko, stabilnie i ergonomicznie. Sama klawiatura jest pełnowymiarowa ,więc znajdzie się miejsce i na blok numeryczny, i na pełen zestaw klawiszy.

Przełączniki mają wytrzymać do 70 milionów naciśnięć, a całość – według producenta – została zabezpieczona przed kurzem. Czyli nie tylko na chwilę, ale na dłużej.

No to na szybko: co oferuje STRIKE PRO WIRELESS?

  • Przełączniki Kailh Midnight Pro Silent – ciche, ale wyczuwalne
  • System tłumienia dźwięku i wibracji
  • Trzy tryby połączenia: Bluetooth / 2.4 GHz / USB-C
  • Obsługa hot-swap 5-pin
  • 3 programowalne klawisze M, pokrętło, przyciski multimedialne
  • Dedykowany klawisz RGB
  • Pełne podświetlenie RGB Mystic Light
  • Bateria 4200 mAh – nawet do 1500 godzin pracy
  • Magnetyczna końcówka USB-C do ładowania
  • Magnetyczna podkładka z pianki memory

Cena i dostępność MSI STRIKE PRO WIRELESS

MSI STRIKE PRO WIRELESS jest już dostępna u wybranych partnerów i na oficjalnej stronie MSI. Cena? 619 zł brutto. Czy to dużo czy mało – zależy, czego szukasz. Warto jednak zwrócić uwagę, i trzeba przyznać: zapowiada się całkiem smakowicie. Po szczegóły na temat tego modelu odsyłam na stronę producenta: https://www.msi.com/index.php. Sprawdź przy okazji ofertę promocyjną na laptopy MSI.

