Z jednej strony 33-cie urodziny i wygrana 2:0 z FC Barceloną. Z drugiej włamanie do domu. Thomas Mueller z Bayernu okradziony. Straty szacowane są na kwotę rzędu pół miliona euro.

O zdarzeniu poinformował Bild. Doszło do niego podczas meczu rozgrywanego wczoraj pomiędzy Bayernem Monachium a FC Barceloną w ramach Ligi Mistrzów. Niestety, 33-latek nie miał powodów do radości. Po spotkaniu nie udzielał żadnych wywiadów tylko szybko wrócił do domu. Warto również dodać, że do włamania faktycznie doszło, gdyż poinformowała również o tym Policja Górnej Bawarii Południowej.

Thomas Mueller z Bayernu okradziony. Straty na 500 tys. euro

Czytając komunikat możemy wywnioskować, że włamano się do jednorodzinnego domu w gminie Otterfing. Złodzieje ukradli przede wszystkim gotówkę, biżuterię, a także przedmioty wartościowe. Szacuje się, że Thomas Mueller mógł stracić majątek warty około pół miliona euro. Niestety, pomimo obławy, nie trafiono na żaden ślad włamywaczy. Najgorsze jest to, że gdy policjanci dotarli na miejsce włamania, widziano dwóch złodziei, którzy zdołali niestety uciec.

Źródło zdjęcia: profil Thomasa Muellera na Facebooku.