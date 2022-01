Na 4-letnim TV nie uruchomisz już HBO GO. Wydawca przesadza?

HBO GO to jedna z platform do streamingu wideo dostępna w naszym kraju. Materiały dostępne w bibliotece można oglądać na smartfonach, tabletach, komputerach i telewizorach. Okazuje się jednak, że aplikacja nie jest już dostępna dla 4-letnich TV. Czy aby wydawca nie przesadza?

Aplikacja nie będzie dostępna na 4-letnich TV

Niektórzy nie posiadają telewizji, a swój telewizor wykorzystują do oglądania materiałów dostępnych na platformach streamingowych. HBO GO jest jedną z najpopularniejszych platform tego typu, która dostępna jest w naszym kraju. Wychodzi jednak na to, że zamyka się ona na spore grono odbiorców.

W sieci pojawiają się informacje, które mówią, że aplikacja HBO Go nie jest już dostępna na telewizory, które miały swoją premierę 4 lata temu. Co prawda nie są to już najnowsze urządzenia, jednak w dalszym ciągu posiadają wydajne technologie i podzespoły. Dlatego tym bardziej dziwi nas decyzja wydawcy aplikacji.

HBO GO wymusza zmianę urządzenia?

Jeden z użytkowników Twittera udostępnił zdjęcie, na którym możemy zobaczyć zdjęcie ekranu telewizora, na którym próbowano uruchomić aplikację HBO GO. Na ekranie możemy przeczytać, że urządzenie nie jest wspierane przez aplikację. Okazuje się, że tyczy się ona telewizorów LG pracujących na systemie WebOS 3.5 i starszym oraz Samsungów z Tizen OS z 2015 roku i starszych.

Aby zapewnić naszym subskrybentom najbezpieczniejsze, niezawodne i najlepsze wrażenia z transmisji strumieniowej, aplikacja HBO GO nie będzie już wspierać między innymi Samsung OS Tizen, wersja 2015 i starsze. Serdecznie przepraszamy za niedogodności. — HBO Polska (@hbopolska) January 21, 2022

Pod wpisem możemy znaleźć wytłumaczenie pochodzące bezpośrednio od konta HBO GO Polska. Możemy w nim przeczytać, że w celu „zapewnienia subskrybentom najbezpieczniejszego, niezawodnego i jak najlepszego wrażenia z transmisji strumieniowej aplikacja HBO GO nie będzie wspierać m.in. Samsung OS Tizen, wersja 2015 i starsze”. Pojawiło się również dłuższe oświadczenie.

„Uprzejmie informujemy, że aplikacja HBO GO nie będzie już obsługiwać niektórych starszych wersji systemów operacyjnych na niektórych urządzeniach w celu zapewnienia naszym subskrybentom bezpieczeństwa, niezawodności i prawidłowego działania aplikacji. Pomocna może okazać się aktualizacja systemu operacyjnego lub skorzystanie z innych wspieranych urządzeń. Informacja na temat tej zmiany była dostępna w naszym FAQ jak i również w przypadku klientów bezpośrednich były wysyłane maile z informacją o nadchodzącej zmianie w kwestii wspieranych urządzeń. Jeśli chodzi o klientów, którzy posiadają konto na naszej platformie poprzez operatora – operator informował o powyższych zmianach”

