Na czym polega outsourcing IT i kiedy warto się nad nim zastanowić?

Mimo dużych zarobków, benefitów pozapłacowych czy innych udogodnień dla pracowników sektora IT, znalezienie wykwalifikowanych programistów czy twórców z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Duża część zdolnych deweloperów została skruszona ofertami zagranicznych organizacji, przez co rodzimy rynek staje się coraz uboższy. Nie oznacza to jednak, że brakuje na nim talentów – problem pojawia się, gdy trzeba je znaleźć. W takich sytuacjach dobrze jest zdać się na wiedzę i umiejętności firm zajmujących się szeroko rozumianym outsourcingiem. Dotyczy to zarówno informatyków zewnętrznych, którzy na czas danego projektu dołączają do stałego zespołu, jak i rekrutacji w branży IT i znajdowaniu pełnoetatowych pracowników z tego sektora. Outsourcing IT? Dowiedz się więcej jak działa w sektorze Information Technology i sprawdź, w jakich warunkach dobrze jest skorzystać z podmiotów zewnętrznych.

Pracownik IT na wagę złota, czyli problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry

Kryzys pandemiczny dotknął wielu branż i choć stosunkowo łagodnie obszedł się on z rynkiem IT, problemem okazało się znalezienie nowych pracowników, którzy staliby się integralną częścią zespołu. Utrudnienia dotyczą zarówno procesu rekrutacji, jak i późniejszego wdrożenia takiego nowozatrudnionego pracownika. Praca zdalna w IT nie jest czymś nowym. Wielu programistów, deweloperów czy informatyków może wykonywać swoje obowiązki z domu. Jednak w przypadku nowych członków teamu nie jest to takie proste. Praca w zespole wymaga dobrego poznania się, dlatego w celu uniknięcia dużej rotacji (na dłuższą metę zabójczej dla mniejszych firm) dobrze jest znaleźć osoby wpisujące się w profil “idealnego kandydata” dla przyszłego pracodawcy. Jak to zrobić?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizować rekrutację we własnym zakresie, co nie zawsze jest możliwe. Proces ten bywa jednak niezwykle czasochłonny (przeglądanie aplikacji, sprawdzanie zadań próbnych, rozmowy), a do tego kosztowny, zwłaszcza dla mniejszych firm. W takich sytuacjach warto jest zdecydować się na outsourcing IT. Zewnętrzny podmiot taki jak https://mindworkers.pl/zatrudnij-talent/ pomóc może w znalezieniu wykwalifikowanego specjalistę w praktycznie każdym sektorze rynku. Takie organizacje dysponują zarówno doświadczonymi rekruterami, jak i specjalnymi narzędziami, które w łatwy sposób pozwalają sprawdzić kompetencję kandydatów. Dzięki temu firma zlecająca rekrutację otrzymuje rekomendację w postaci wyselekcjonowanej listy przyszłych pracowników, którzy spełniają wcześniej ustalone wymagania.

Kto zazwyczaj korzysta z outsourcingu w branży IT?

Zlecanie różnych prac i zadań zewnętrznym podmiotom (zarówno freelancerom, jak i większym firmom) to na rynku IT chleb powszedni. Stosują go duże organizacje jak studia specjalizujące się w produkcji gier wideo, ale outsourcing wykorzystywany jest również przez mniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające od kilku do kilkunastu deweloperów. Wspomniana już rekrutacja pracowników IT również się do tego zalicza.

Przy okazji realizacji zlecenia może okazać się, że aktualny zespół nie ma wystarczających umiejętności, by dokończyć projekt w taki sposób, jaki wymaga tego klient. Wtedy konieczne jest wykorzystanie zewnętrznej firmy, by to właśnie ona zajęła się przygotowaniem brakujących elementów projektu. Co jednak, gdy wszystko chcemy mieć na oku, by mieć pewność, że realizacja projektu przebiega zgodnie z wytycznymi? Bliższą komunikację zapewnia zatrudnienie dodatkowej osoby, jednak rekrutacja (niezależnie od tego, czy będzie to pełnoetatowy pracownik, czy ten zatrudniony na czas określony) bywa zazwyczaj bardzo kosztowna i czasochłonna.

Outsourcing w branży IT – jakie są korzyści?

W takich sytuacjach z pomocą przychodzą wspomniane już firmy specjalizujące się w rekrutowaniu specjalistów z sektora Information Technology. Oprócz oszczędności środków i czasu, firma zlecająca rekrutację może mieć pewność, że przedstawiona lista potencjalnych pracowników będzie starannie wyselekcjonowana w oparciu o wiedzę rekruterów oraz wykorzystanie specjalistycznych narzędzi. Do tego firmy outsourcingowe mają gotowe bazy potencjalnych kandydatów (ów bazy są stale aktualizowane) z różnych sektorów IT. Dzięki temu znalezienie wykwalifikowanego dewelopera, programisty czy twórcy stron www dopasowanych do potrzeb urządzeń mobilnych nie będzie stanowiło problemu.

Specjaliści w branży IT – jakich specjalistów można znaleźć dzięki outsourcingowi?

Rodzimy rynek IT pełen jest wykwalifikowanych deweloperów z różnych dziedzin, a sporo z nich posiada ponadprzeciętną wiedzę i umiejętności. Jak jednak znaleźć tych, którzy pasować będą do danej firmy? Z pomocą przychodzi outsourcing, dzięki któremu znaleźć można zdolnych programistów, deweloperów, projektantów stron www czy twórców aplikacji mobilnych. Obecnie na popularności zyskują również deweloperzy RPA, którzy zajmują się zarówno projektowaniem, jak i implementacją już gotowych rozwiązań mających zautomatyzować część procesów w firmie.

Outsourcing na rynku IT – czy się opłaca?

Zlecanie części prac czy procesów związanych z rekrutacją zewnętrznym podmiotom, to w branży IT bardzo powszechna praktyka i w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić dużą ilość czasu i pieniędzy. Warto jednak korzystać z outsourcingu “z głową” i wybierać sprawdzone firmy, które zaoferują organizacji poszukującej etatowych lub krótkoterminowych pracowników listę wykwalifikowanych kandydatów. Kandydatów otwartych na nowe wyzwania, których wdrożenie w dany projekt przebiegnie bez większych komplikacji, co ostatecznie przełoży się na zadowolenie końcowego klienta.