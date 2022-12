Na Otomoto kupisz auto bez gotówki. Wszystko dzięki nowemu narzędziu!

Otomoto to najpopularniejszy portal, na którym można znaleźć swoje wymarzone auto. Serwis wprowadził nowość, z której skorzystają nie tylko firmy, ale także osoby prywatne. Nowe narzędzie pozwoli na zakup samochodu, nawet wtedy, gdy nie mamy pieniędzy!

Nowe narzędzie maksymalnie ułatwi zakup samochodu

Zakup samochodu wiąże się nie tylko z kilkugodzinnym przeszukiwaniem ogłoszeń, ale przede wszystkim z posiadaniem odpowiedniej ilości pieniędzy. Okazuje się, że wcale nie musimy mieć określonej kwoty, aby zakupić nowe auto. Otomoto Pay to nowe narzędzie do finansowania, z którego skorzystają nie tylko sprzedawcy, ale także kupujący.

Serwis Otomoto chce sprawić, że zakup auta będzie niezwykle prosty i wygodny, nawet jeśli nie posiadamy odpowiedniej sumy pieniędzy. Nowe narzędzie uruchomione przez serwis będzie dostępne nie tylko dla dealerów, którzy współpracują z serwisem, ale również dla indywidualnych i prywatnych sprzedawców oraz klientów.

Otomoto Pay – o co chodzi?

Wydaje się, że zakup auta bez pieniędzy jest niemożliwy, jednak Otomoto Pay jest tutaj rozwiązaniem. Nowe narzędzie ma ułatwić otrzymanie kredytu na nasze wymarzone aut oraz jego finansowanie. Narzędzie to przedstawi finansowanie samochodu w kilka minut oraz przedstawi porównywarkę ofert dopasowanych do klienta. Współpracę z serwisem podjęło już 18 firm leasingowych oraz podmiotów bankowych. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na problemy z uzyskaniem kredytów na auta i niejasnymi instrukcjami.

Otomoto Pay to również bezpieczeństwo, dlatego też trzy samochody wybrane przez nas zostaną zdiagnozowane przez autoDNA. Dodatkowo porównywarka może również wyszukać za nas oferty OC/AC. Co najważniejsze, narzędzie to będzie dostępne także dla klientów indywidualnych i w ten sposób będziemy mogli zakupić samochód od osoby prywatnej. Szybki i prosty sposób na kredyt, który jest uniezależniony od BIK.

Stworzenie narzędzia ma na celu zachęcenia Polaków nie tylko do kupna samochodu, ale również sprzedaży auta w serwisie. Otomoto Pay ma być czymś, co zwiększy szansę na sprzedaż samochodu. Ważne jest również to, że kredyt można zyskać nie tylko na nowe samochody, ale również na te używane.

Źródło: otomoto.pl