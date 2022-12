Izera to już bardziej legenda niż rzeczywisty plan, chociaż wydaje się, że jest szansa, na to, aby polskie elektryczne samochody w przyszłości wjechały na linię produkcyjną, a następnie na polskie drogi. Jest jednak mały problem, ponieważ do tego wszystkiego spółka Electromobility Poland potrzebuje… 6 miliardów złotych.

Polski elektryk miał być produkowany już od 2023 roku

Izera ma być pierwszym polskim samochodem elektrycznym. Zapowiedzi były huczne. W 2020 przedstawiono pierwszy demonstracyjny model elektryka, jednak od tamtej pory nic konkretnego nie pojawiło się w sprawie pierwszego polskiego elektryka, choć zdradzono, że samochody będą powstawać w fabryce w Jaworznie.

Pierwszy polski samochód elektryczny. Pierwszy polski samochód elektryczny.

Przeczytaj także: Policja nie zabierze Ci prawo jazdy za prędkość! Zmiany!

Pierwsza Izera miała wyjechać na drogi w 2023 roku. Były to plany bardzo optymistyczne i każdy, kto realnie podchodził do tego tematu, wiedział, że nie ma na to szans. Sugerowano również, że zakład produkcyjny w Jaworznie powstanie do końca 2022 roku. Tak się jednak nie stało. Od zapewnień minęło już trzy lata, a Electromobility Poland, dzięki współpracy z chińskim producentem samochodów, Geely, niedawno dopiero wybrano platformę i napęd dla polskiego elektryka.

Izera będzie produkowana. Potrzeba tylko 6 miliardów złotych więcej

Na opóźnienie projektu miało wpływ wiele czynników. Pierwszym i głównym był wybuch globalnej pandemii COVID-19. To właśnie ta sytuacja opóźniła wybór dostawcy platformy i napędu. Potem wybuchła wojna na Ukrainie, która odbiła się na globalnej gospodarce. Prezes Electromobility Poland, Piotr Zaremba przyznał również, że określona data rozpoczęcia produkcji samochodu opierała się na podstawie zapowiedzi innych firm. Wszystko jednak zakończyło się sukcesem i ostatecznie EMP wybrało swojego partnera.

Izera rozpocznie produkcję polskich elektryków… jak tylko uzbiera 6 mld złotych!

Jest jeszcze jednak główny problem, który blokuje rozpoczęcie produkcji pierwszego polskiego elektryka – pieniądze. Do tej pory Electromobility Poland dostało 250 milionów złotych dofinansowania od Skarbu Państwa. Okazuje się jednak, że do rozpoczęcia produkcji samochodu Izera potrzeba „troszkę” więcej. Spółce brakuje… 6 miliardów złotych. EMP ma czas do 2023 roku, aby pokazać projekt działającego samochodu. Wtedy zyska kolejne dofinansowania.

Źródło: BI/ Fot. Izera.pl