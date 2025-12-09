Święta potrafią wjechać w kalendarz jak nieproszony gość: jeszcze wczoraj był listopad, a dziś nagle wszyscy pytają, czy macie już prezenty. A Wy stoicie, patrzycie na choinkę i myślicie: „eee… jeszcze mam czas”. No więc nie macie. Ale spokojnie — mamy plan. Oto poradnik zakupowy, w którym prezentujemy najlepsze pomysły na prezenty w 2025 roku. Zobacz, co według nas warto rozważyć. Lista jest konkretna, dlatego zobacz co wybrać i uciekaj na zakupy!

Najlepsze pomysły na prezenty świąteczne w 2025.

Przygotowaliśmy dla Was zestaw rzeczy, które nie są nudnymi „prezentami na odwal”, tylko naprawdę fajnymi gadżetami, które ucieszą każdego, kto lubi praktyczne, ładne i po prostu sensowne rzeczy. Zero zbędnego gadania, zero specjalistycznego bełkotu. Po prostu: co to jest i dlaczego warto to wrzucić pod choinkę, zamiast kolejnych skarpet.

Jeśli więc macie ochotę ogarnąć prezenty bez stresu, nerwów i przypadkowych zakupów z działu „ostatnia półka, ostatnia nadzieja”, to usiądźcie wygodnie — i lecimy.

Naszą listę otwiera Apple iPhone 17

I to całkiem zasłużenie, bo jeśli szukacie prezentu z gatunku „robi wrażenie od pierwszego kliknięcia”, to ten model jest strzałem w dziesiątkę. iPhone 17 wygląda elegancko, działa błyskawicznie i robi zdjęcia, które bez wstydu można wrzucać na Insta, bloga, a nawet do bardziej ambitnych projektów. Ekran jest bajecznie ostry – i co ważne, oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Do tego bateria trzyma cały dzień, a funkcje AI sprytnie pomagają w codziennych zadaniach. Idealny dla kogoś, kto lubi mieć w kieszeni sprzęt niezawodny i po prostu… przyjemny w obsłudze.

Skoro zaczęliśmy od Apple, to nie może zabraknąć AirPods Pro 3

To są te słuchawki, które zakładasz i nagle świat brzmi… jakoś lepiej. AirPods Pro 3 mają mega skuteczną redukcję hałasu, więc czy jedziesz autobusem, siedzisz w kawiarni czy próbujesz pracować w domu z dziećmi — słyszysz dokładnie to, co chcesz. Dźwięk dopasowuje się do Ciebie i Twojego otoczenia, a rozmowy są tak wyraźne, że nawet na zatłoczonej ulicy brzmisz jak człowiek, a nie szum oceanu.

Do tego świetnie radzą sobie podczas treningów, mierzą tętno, trzymają się w uchu jak przyklejone i mają odporność, która już dawno przestała być „na deszczyk, ale ostrożnie”. A jeśli lubicie muzykę, podcasty albo po prostu ciszę — te słuchawki potrafią to wszystko ogarnąć i to przez cały dzień, bo bateria wytrzymuje naprawdę długo. Idealny prezent dla kogoś, kto chce mieć „luksus w kieszeni”, ale tym razem w wersji audio.

MOVA 1000 – robot koszący, który wykosi trawnik za Was

No dobrze, skoro ogarnęliśmy już dźwięki, to przechodzimy do… koszenia trawnika. W grudniu brzmi to może trochę jak żart, bo większość z nas widzi za oknem bardziej śnieg niż trawę, ale hej — kto powiedział, że nie można myśleć przyszłościowo? Przyszła wiosna na pewno Wam podziękuje.

MOVA 1000 to taki mały ogrodowy ninja. Wyjeżdża, robi swoje i wraca, zanim zorientujecie się, że trawnik wygląda nagle jak z katalogu. Zero kabli, zero zakopywania przewodów, zero dramatów — konfiguracja jest szybka, a resztę robi za Was technologia UltraView. Sprawdziliśmy go podczas tego sezonu i trzeba przyznać, spisał się rewelacyjnie. Sami zobaczcie nasz test MOVA 1000.

Najlepsze pomysły na prezenty świąteczne w 2025: Robot koszący MOVA 1000

Mapuje teren, omija przeszkody, sunie w równiutkie „U”, a dzięki terenowym kołom daje radę nawet tam, gdzie inne roboty zaczynają się zastanawiać nad sensem życia. Do tego pracuje tak cicho, że sąsiad pomyśli, że macie magiczną trawę, która kosi się sama.

Idealny prezent „na zapas” — teraz zapakujecie pod choinkę, a na wiosnę zostanie bohaterem ogrodu. Zasięg do 1000 m²? Wystarczająco, żebyście już nigdy nie musieli pytać: „kto kosi trawę?”. Teraz odpowiedź brzmi: MOVA.

MOVA E40 Ultra – robot sprzątający, który robi porządek, zanim zdążysz się rozsiąść

Skoro mamy już robota od trawnika, to teraz czas na bohatera domowego podłogowego frontu. MOVA E40 Ultra to taki cichy ninja, który ogarnia kurz, włosy i wszelkie okruszki, nawet te, które chowają się w dywanach, fugach czy pod meblami na wysokości 4 cm. A Ty możesz w tym czasie spokojnie pić kawę, rozmawiać albo nadrabiać seriale — robot nie hałasuje, tylko pracuje.

Nie musisz też myśleć o opróżnianiu pojemnika co chwilę, bo stacja ma worek na kurz na 75 dni. Mopuje, pierze mopa automatycznie, a po sprzątaniu suszy go gorącym powietrzem, więc higiena jest zachowana bez Twojego wysiłku. Trzy tryby zwilżania mopa dostosowują ilość wody, żeby nic nie przemokło, a system CleanChop 3. generacji zapobiega plątaniu włosów.

Najlepsze pomysły na prezenty świąteczne w 2025: MOVA E40 Ultra. Fot.: Daniel Laskowski – MenWorld.pl.

Dodatkowo MOVA E40 Ultra podnosi mop na dywanach, zwiększa moc ssania, omija przeszkody, a nawet wie, gdzie śpi Twój pupil, żeby w tych strefach posprzątać dokładniej. Akumulator wytrzymuje naprawdę długo, a szybkie ładowanie sprawia, że robot wraca do pracy błyskawicznie.

Idealny prezent dla kogoś, kto lubi porządek w domu, ale bez codziennej walki z mopem i odkurzaczem. Można powiedzieć, że to taki mały domowy superbohater — tylko bez peleryny. Zobacz przy okazji nasz test robota MOVA E40 Ultra.

Turtle Beach Afterglow Ignite – kontroler, który robi wrażenie na oczach i w dłoniach

Skoro mieliśmy już roboty do koszenia i sprzątania, czas na coś dla graczy – czyli kontroler, który sprawia, że każda sesja na Xboxie staje się epickim doświadczeniem. Turtle Beach Afterglow Ignite to połączenie stylu i funkcjonalności – wygląda świetnie dzięki podświetleniu RGB, a przy tym działa tak, że przeciwnicy nie mają szans.

Motyw „Time Machine” daje kontrolerowi charakter, a podświetlenie w siedmiu strefach z dynamicznymi efektami sprawia, że nawet zwykłe strzelanki wyglądają jak scena z filmu sci-fi. Dwa dodatkowe przyciski z tyłu i możliwość ich konfigurowania dają przewagę w każdej grze, a wibracje i impulsywne spusty sprawiają, że każde uderzenie czy wybuch czujesz jak na żywo.

Do tego ergonomiczny kształt, teksturowane uchwyty i łatwa personalizacja w aplikacji Control Hub, która pozwala ustawić wszystko pod siebie – od podświetlenia po czułość spustów. Idealny prezent dla gracza, który lubi mieć kontrolę, komfort i trochę stylu w jednym urządzeniu.

Prido i11 3-View – potrójna kamera, która ogarnia wszystko wokół auta

Skoro mieliśmy już roboty i gaming, teraz czas na coś dla kierowców, którzy lubią mieć oczy wszędzie. Prido i11 3-View to taki strażnik samochodu w miniaturowej formie – trzy kamery (przednia, tylna i kabinowa) dbają o to, żebyś widział wszystko, co dzieje się wokół Twojego auta. Koniec z sytuacjami, że „coś się stało, ale nie nagrało się” – teraz masz pełny obraz zdarzeń.

Jakość nagrań? 4K z przedniej kamery i 2K z tylnej/kabinowej. Każdy detal drogi, auta obok czy drobne incydenty zostanie uchwycony w najwyższej rozdzielczości. Tryb WDR dba, żeby nocne nagrania wyglądały świetnie, więc nawet po zmroku nic Ci nie umknie.

Do tego GPS – prędkość, lokalizacja, dokładne dane do ewentualnego odszkodowania. I wisienka na torcie: moduł Wi-Fi pozwala podglądać nagrania i zmieniać ustawienia bez wyjmowania karty pamięci czy demontażu kamery. Komfort pełną gębą – wszystko w jednym, kompaktowym urządzeniu. Idealny prezent dla kierowcy, który ceni bezpieczeństwo, wygodę i spokój ducha na drodze.

Swatch ALPINE BERRY – zegarek, który dodaje kolor każdemu dniu

Skoro mamy już sprzęt hi-tech, czas na coś, co wygląda świetnie na nadgarstku i nigdy nie przestaje tykać. Swatch ALPINE BERRY to kwarcowy zegarek, który łączy w sobie prostotę, styl i codzienną funkcjonalność. Wodoszczelność 3 Bar oznacza, że drobne zachlapania nie są żadnym problemem, a standardowe opakowanie sprawia, że łatwo go podarować jako prezent.

To zegarek dla osób, które cenią klasykę z lekkim, świeżym twistem – idealny na co dzień, do pracy czy na spotkanie ze znajomymi. ALPINE BERRY to mały detal, który potrafi odmienić całą stylizację, a przy tym nie wymaga żadnej filozofii – zakładasz i działasz.

Swatch SIDEREAL GLOW – zegarek z charakterem i subtelnym blaskiem

Jeżeli lubisz zegarki, które robią wrażenie, SIDEREAL GLOW wchodzi na scenę niczym gwiazda w nocnym niebie. Ten chronograf ma brązową tarczę z kontrastującymi ciemnoniebieskimi cyframi, subtelne subtarcze z wykończeniem słonecznym i okienko daty między 4:00 a 5:00 – wszystko dopracowane tak, żeby każdy detal przyciągał wzrok.

Świecące w ciemności wskazówki i żółta wskazówka sekundowa chronografu zapewniają, że nawet po zmroku wiesz, która godzina, a przy tym zegarek wygląda rewelacyjnie. Koperta ze szczotkowanej stali nierdzewnej, polerowana ramka z grawerowaną skalą tachometru i teksturowany ciemnoniebieski pasek z dopasowanymi szlufkami sprawiają, że SIDEREAL GLOW jest elegancki, ale nieprzesadnie oficjalny – idealny do pracy, na spotkanie ze znajomymi czy na weekendowy wypad.

To zegarek dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność z designem, który robi wrażenie bez krzykliwych dodatków.

Swatch NEON SEPPIA – retro vibe w nowoczesnym wydaniu

Kolejny zegarek na naszej liście to prawdziwa eksplozja kolorów i stylu – Swatch NEON SEPPIA to hołd dla lat 90., inspirowany kultowym modelem SCUBA AQUACHRONO. Ten ponadwymiarowy chronograf przyciąga wzrok wielokolorowymi cyframi, subtelnie zdobionymi subtarczami i skalą tachometru – wszystko w stylu retro, ale z nowoczesnym twistem.

Czarne wskazówki godzinowa i minutowa świecą w ciemności, a sekundowa chronografu błyszczy na końcówce, dzięki czemu zegarek wygląda świetnie nawet nocą. Matowa przezroczysta koperta, ciemnozielony bezel z różowym nadrukiem i żółtą wkładką oraz teksturowany czarny pasek z kolorowymi szlufkami i półsprzączką tworzą dynamiczną, odważną całość. NEON SEPPIA to propozycja dla osób, które nie boją się kolorów i chcą dodać trochę energii i stylu do codziennego outfitu.

Certina DS-X GMT 41.2 mm – zegarek dla poszukiwaczy przygód

Teraz czas na coś dla fanów podróży i dobrego designu – Certina DS-X GMT 41.2 mm. Ten męski zegarek łączy nowoczesną technologię z duchem przygody, oferując pierścień z kierunkami świata i wskazówkę GMT do śledzenia dwóch stref czasowych jednocześnie.

Najlepsze pomysły na prezenty świąteczne w 2025: Certina DS-X GMT (C047 452.17.011.00). Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Wytrzymałość to jego drugie imię – system DS Concept Extreme Shock Resistance, technologia HeavyDrive i wodoszczelność do 200 m gwarantują niezawodność w każdych warunkach. Szafirowe szkło antyrefleksyjne i wskazówki z Super-LumiNova dbają o czytelność i precyzję, a pasek z tworzywa sztucznego zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. DS-X to zegarek dla osób, które chcą eksplorować świat bez kompromisów i w dobrym stylu.

11. BaByliss X-Metal X-Blade – precyzja i wygoda w jednym

Na koniec coś dla dbających o styl i zarost – trymer hybrydowy BaByliss X-Metal X-Blade. Wyposażony w japońskie ostrze, dopasowuje się do konturów twarzy, zapewniając gładkie i komfortowe cięcie. Smukła i lekka konstrukcja daje pełną kontrolę podczas stylizacji, niezależnie czy przycinasz brodę czy golisz całkowicie.

Dzięki regulowanej długości cięcia od 0,2 mm do 5 mm i czterem nakładkom grzebieniowym możesz dopasować trymer do swoich potrzeb – od precyzyjnego przycinania po całkowite wygolenie. Bezprzewodowa bateria litowo-jonowa zapewnia do 45 minut pracy po 3 godzinach ładowania, a wodoodporność IPX7 pozwala na czyszczenie pod bieżącą wodą i używanie pod prysznicem. X-Metal X-Blade to solidny, praktyczny i stylowy wybór, który sprawdzi się w domu i w podróży.

Podsumowanie

I tak oto dotarliśmy do końca naszej świątecznej listy marzeń – od najnowszego iPhone’a, roboty sprzątające, aż po stylowe zegarki i precyzyjny trymer. Każdy z tych gadżetów ma w sobie coś wyjątkowego i może sprawić, że codzienność stanie się wygodniejsza, ciekawsza albo po prostu przyjemniejsza. Teraz pozostaje tylko jedno – wybrać, czym chcesz się obdarować lub czym zaskoczyć najbliższych. A jeśli nie masz jeszcze prezentów, nic straconego – zawsze można skorzystać z naszych propozycji i wprowadzić trochę magii do tego grudniowego chaosu.

Święta tuż-tuż, więc czas działać! Dlatego przeanalizuj jeszcze raz nasz poradnik: Najlepsze pomysły na prezenty świąteczne w 2025 i „uciekaj” na zakupy.