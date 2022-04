Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą prowadzenia biznesu jest odpowiednie zarządzanie dokumentami. Mowa tutaj zarówno o fakturach, które otrzymaliśmy, jak i tych, które wystawiliśmy. Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania.

Najlepszy program do fakturowania powinien cechować się przede wszystkim łatwością obsługi, a także szeregiem funkcji, które umożliwiają łatwe zarządzanie finansami firmy. Wśród wielu dostępnych aplikacji, możemy wyróżnić te, które instalujemy na naszym komputerze, a także oprogramowanie on-line, dostępne z każdego urządzenia, które będzie miał dostęp do Internetu. To drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne, gdyż np. w przypadku awarii naszego sprzętu, nadal mamy dostęp do wszystkich utworzonych dokumentów.

Oczywiście, nie można zapomnieć o tym, że oprogramowanie instalowane „stacjonarnie” również posiada szereg zalet. Przede wszystkim, kiedy w pojawi się awaria związana z dostępnością Internetu, aplikacja, którą posiadamy na komputerze nadal będzie działać, co przełoży się na możliwość wystawiania faktur czy paragonów. Należy mieć to na uwadze.

Nasz ranking aplikacji do fakturowania powinien pomóc Ci w wyborze najlepszego programu do zarządzania Twoimi firmowymi finansami.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania.

Najlepszy program do fakturowania 2022 – ranking aplikacji do fakturowania

W naszym rankingu przedstawiamy pięć aplikacji do fakturowania, które uważamy za najciekawsze z dostępnych. Oczywiście, każdy może wybrać najlepszy program do fakturowania 2022 dla siebie, dlatego nasz artykuł należy traktować jako sugestię. Przedstawiamy pięć aplikacji, które według nas warto brać pod uwagę, jeśli poszukujecie oprogramowania do wystawiania faktur oraz archiwizowania innych dokumentów firmowych.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania.

FakturaXL

Pierwsza aplikacja w naszym rankingu jest świetną propozycją jeśli szukamy programu do fakturowania dla małych i średnich firm. Co ciekawe, producent udostępnia wariant bezpłatny, w którym możemy wystawić dziesięć faktur. Dzięki takiej opcji możemy zapoznać się z oprogramowaniem, co pozwoli nam na zdecydowanie czy faktycznie chcemy korzystać właśnie z usług tego producenta.

FakturaXL oferuje użytkownikom trzy różne plany. Bezpłatny, o którym już wspominałem, pełny za 8 zł za miesiąc, w którym mamy nielimitowaną ilość faktur do wystawienia oraz dodatek w postaci magazynu za 18 zł za miesiąc. Oprogramowanie umożliwi nam wystawianie aż 34 różnych rodzajów dokumentów. Mowa między innymi o fakturach VAT, korektach, paragonach, marży, proformie itp. Możemy również przekazać kontrahentom wezwania do zapłaty oraz druki zamówienia.

Na zrzucie aplikacja FakturaXL.

Największym atutem FakturaXL jest oczywiście dostęp do wszystkich danych firmowych niezależnie od urządzenia, z którego korzystamy oraz pory dnia, w której pracujemy. Mało tego, otrzymujemy wsparcie 24/7 (mowa o e-mail i chacie). Kolejną zaletą rozwiązania FakturaXL jest duży nacisk producenta oprogramowania na bezpieczeństwo danych. Aplikacja zapewnia szyfrowanie, automatyczne kopie zapasowe oraz tak zwane bezpieczne logowanie wykorzystujące nie tylko hasło, ale również wymagające potwierdzenie kodem SMS.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania. Na zrzucie aplikacja FakturaXL.

Dużym atutem programu do faktur FakturaXL jest również intuicyjna obsługa. Wystawianie faktur (nawet tych zagranicznych) jest niezwykle łatwe. W prosty sposób wybieramy pozycję na fakturze, a dane nabywcy uzupełniane są automatycznie na podstawie bazy GUS. Co jeszcze? Przede wszystkim bardzo łatwa wysyłka dokumentów takich jak JPK_V7 z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Mamy również do dyspozycji Księgę Przychodów i Rozchodów, rozliczenia podatkowe oraz integracja z drukarkami fiskalnymi i mechanizmami płatności on-line. FakturaXL współpracuje również z systemami sklepów internetowych takimi jak PrestaShop czy WooCommerce.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania. Na zrzucie aplikacja FakturaXL.

Jeśli posiadamy magazyn, sugeruję, aby wybrać opcję PEŁNY + magazyn. W takim przypadku zyskujemy naprawdę rozbudowaną funkcjonalność. Mowa między innymi o inwentaryzacji, a także sprawnej analizie danych produktowych. Możemy również wystawiać dokumenty magazynowe takie jak WZ i PZ. Oprogramowanie pozwala również na obsługę kolejkowania FIFO i LIFO. Jest również możliwość generowania pliku JPK_MAG oraz raportów pozwalających na analizę naszego magazynu.

Jeśli chcecie poznać szczegóły na temat aplikacji, warto kliknąć w ten link -> Program Faktura XL .

FakturaXL FakturaXL to bardzo dobre i przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie dla kogoś, kto chce z jednej strony posiadać zaawansowany program do analizy finansów firmowych, z drugiej jednak oczekuje od aplikacji tego, że w intuicyjny i przede wszystkim prosty sposób „przedstawi” wszystkie informacje przedsiębiorstwa.

Mega-Tech Faktura Small Business

Kolejny program do faktur w naszym zestawieniu jest aplikacją, którą instalujemy na naszym komputerze. Producent, Mega-Tech oferuje dwie wersje: Faktura Small Business lub Faktura Small Business Handel. Główną różnicą jest to, że w drugim wariancie otrzymujemy większą funkcjonalność wzbogaconą o moduł magazynu.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania. Na zrzucie aplikacja Mega-Tech Faktura Small Business Handel.

Oprogramowanie Mega-Tech Faktura Small Business jest dedykowane przede wszystkim małym i średnim firmom. Możemy za pomocą tej aplikacji wystawić fakturę VAT i bez podatku VAT. Jest również opcja generowania plików JPK oraz wykorzystania mechanizmu podzielonej płatnosci. Rzecz jasna, możemy również prowadzić kartotekę klientów i towarów. Warto również wspomnieć o tym, że producent dba o to, by oprogramowanie było na bieżąco aktualizowane i dostosowane do zmian podatkowych.

Wykorzystując Internet, możemy w prosty sposób pobierać dane klienta z baz CEiDG, a także, w przypadku wystawiania faktur zagranicznych, pobierać kurs walut ze strony NBP. Producent programu do faktur, Mega-Tech, udostępnia wersję próbną obu wariantów. Dlatego jeśli chcemy przetestować działania aplikacji, możemy przez tydzień przeanalizować jej pełną funkcjonalność.

Najlepszy program do fakturowania 2022 - ranking 57

Osoby wymagające większej funkcjonalności mogą zdecydować się na wersję Mega-Tech Faktura Small Business Handel. W tym przypadku zyskujemy narzędzie do zarządzania naszym magazynem. Możemy również wystawić niezbędną dokumentację, taką jak WZ, PZ, PW, RW i MM. Jest to więc kompletne oprogramowanie do prowadzenia małej i średniej firmy, która ułatwia pracę każdego przedsiębiorcy. Rzecz jasna, producent, co już wspominałem, na bieżąco wprowadza aktualizacje do aplikacji, jeśli tylko zostanie zmienione prawo.

To jednak nie koniec. Wśród dodatkowych funkcji, jakie posiada oprogramowanie w wersji handel. Znajdziemy, między innymi moduł dokumentów kasowych, możliwość tworzenia zamówień do dostawców i prowadzenie ewidencji zakupów. Program do fakturowania oferuje również integrację ze sklepem internetowym Shoper. Aplikacja współpracuje także z drukarkami fiskalnymi takich firm jak PosNet, ELZAB czy Innova, a więc najpopularniejszych, wykorzystywanych w biznesie.

Najlepszy program do fakturowania 2022 - ranking 58

Jak widać, jest to kompleksowe narzędzie do obsługi finansów firmowych. W przypadku wariantu „Handel” mamy również możliwość prowadzenia własnego magazynu. Ciekawym dodatkiem jest możliwość wykorzystania bazy MySQL do pracy na wielu stacjach roboczych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jeśli chcecie poznać szczegóły na temat aplikacji, warto kliknąć w ten link -> Mega-Tech Faktura Small Business .

Mega-Tech Faktura Small Business Mega-Tech Faktura Small Business to świetne rozwiązanie dla osób, które do oczekują od programu do faktur intuicyjnej obsługi, częstych aktualizacji oraz zaawansowanych możliwości. Są to główne atuty rozwiązania oferowanego przez Mega-Tech. Dodać możemy również instalację programu na komputerze. W przypadku braku dostępu do Internetu, problem nie przeszkadza w dalszym działaniu aplikacji.

Firmino.pl

Firmino.pl to program do fakturowania stworzony przez przedsiębiorstwo Streamsoft. Jest to aplikacja działająca w chmurze, a więc dostępna online. Skorzystają z niej głównie firmy małe i średnie. Użytkownicy mogą wybrać jeden z trzech rodzajów abonamentu. Pierwszy, bezpłatny pozwala na wystawienie trzech faktur w miesiącu. To nie zmienia faktu, że możemy przygotować dokument typu marża, eksport, wewnątrzwspólnotowy, proforma czy korekta. Użytkownik otrzymuje dostęp do kalendarza, kontaktów, kontrahentów, bazy produktów oraz JPK. Jeśli więc posiadamy działalność, która nie wystawia wielu faktur, możemy uzyskać program do fakturowania za darmo.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania. Na zrzucie aplikacja Firmino.pl.

Jeśli chcemy jednak mieć większe możliwości, należy skorzystać z opcji konta Podstawowe za 9 zł lub 7,20 zł jeśli zapłacimy za rok z góry. Wtedy limitów już nie ma. Co ciekawe, w tym przypadku możemy również dodać współpracowników, a także kolejną firmę. Co jeszcze? Istnieje możliwość cyklicznego generowania faktur oraz rozliczania płatności. Można jeszcze wystawiać zaliczkę lub zamówienie. Firmino.pl w wersji „Podstawowe” jest zintegrowany z PayU. Mało tego, jeśli prowadzimy sklep internetowy, producent aplikacji do fakturowania udostępnia API by zintegrować Firmino z systemem zarządzania treścią.

Najlepszy program do fakturowania 2022 - ranking 59

Istnieje jeszcze trzecia opcja o nazwie „Konto Dopasowane”. W tym przypadku Firmino.pl zyskuje nową funkcjonalność, taką jak: księgowość, magazyn oraz windykacja. W tym przypadku, w zależności od tego, czy chcemy pełny pakiet (nie musimy wybierać wszystkich funkcji), płacimy 41 zł (jeśli wybierzemy abonament miesięczny) lub 32,80 zł w przypadku opłaty za cały rok z góry.

Firmino.pl Firmino.pl to bardzo dobry program do fakturowania, który wyróżnia się wśród konkurencji łatwą obsługą, przejrzystym interfejsem i – przede wszystkim – atrakcyjną ceną. Szczególnie, jeśli głównie zależy nam na nielimitowanej możliwości wystawiania faktur.

iFirma.pl

Nasz ranking aplikacji do fakturowania nie mógł pominąć jednej z najpopularniejszych, jaką jest iFirma.pl. W tym przypadku, podobnie jak w Firmino, mamy do dyspozycji trzy opcje. Pierwsza pozwala na wystawianie faktur, które możemy wysyłać do klientów online. Drugi jest już księgowością internetową, która wyposażona jest w CRM, obsługę e-deklaracji i JPK. Mało tego, możemy w prosty sposób zintegrować iFirma z e-commerce, czyli ze sklepami internetowymi lub Allegro. Warto również wspomnieć o tym, że księgowość internetowa to także wsparcie ekspertów przez czat, e-mail lub telefon.

Najlepszy program do fakturowania 2022 - ranking 60

Przedstawiona aplikacja do fakturowania umożliwia nam również wybór biura rachunkowego. W tym przypadku jest nam przydzielany dedykowany księgowy, któremu dostarczamy dokumenty (np. online lub pocztą) i iFirma bierze wtedy odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację. Jest to chyba najlepsza opcja dla kogoś, kto obawia się, że popełni jakiś błąd w przypadku księgowania faktur i innych dokumentów lub po prostu nie ma na to czasu.

Najlepszy program do fakturowania 2022 - ranking 61

Należy również dodać, że iFirma także oferuje możliwość wystawiania faktur bezpłatnie, o ile nie będzie to więcej niż trzy dokumenty. Księgowość internetowa, w której nie mamy limitu wyceniona została na 49 zł – o ile zapłacimy z góry za sześć miesięcy, lub 54 zł miesięcznie – wybierając opcję „umowy” na czas nieokreślony. W przypadku księgowości internetowej, przedsiębiorca zyskuje wsparcie rozliczeń oraz rozliczenie ZUS PIT i VAT. Warto pamiętać, że tych funkcji, a także modułu eCommerce, API i JPK nie mamy w darmowym wariancie.

ifirma.pl Popularny program do fakturowania, który co prawda do najtańszych nie należy, ale jest naprawdę łatwy w obsłudze, oferuje przejrzysty wygląd i szereg funkcji ułatwiających prowadzenie biznesu. Producent pomaga również w przypadku obsługi IPBOX, Polskiego Ładu oraz działalności zryczałtowanej.

Faktura.pl

Nasz ranking aplikacji do fakturowania „zamyka” program Faktura.pl. Producent tego oprogramowania chwali się tym, że przedsiębiorca wystawi fakturę w mniej niż trzydzieści sekund. Wszystko za sprawą dużej optymalizacji UX/UI. Krótko mówiąc, chodzi o przejrzystą grafikę i intuicyjną obsługę aplikacji. Program do fakturowania Faktura.pl możemy testować przez prawie trzy miesiące (dokładnie 90 dni) za darmo.

Sprawdź, jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022. Oto nasz ranking aplikacji do fakturowania. Na zrzucie aplikacja Firmino.pl.

Oczywiście, Faktura.pl może nie tylko pochwalić się ładnym designem i szybkim wystawianiem dokumentów. Za pomocą aplikacji wystawimy tak zwane faktury cykliczne, co jest bardzo przydatne, jeśli na przykład przesyłamy kontrahentom dokumenty sprzedażowe co miesiąc. Możliwa jest również automatyczna wysyłka za pomocą e-mail. Oprogramowanie umożliwia nam również generowanie ważnych raportów księgowych, takich jak JPK. Mamy również bazę kontrahentów oraz produktów.

Najlepszy program do fakturowania 2022 - ranking 62

Producent przygotował trzy warianty cenowe, które może wybrać przedsiębiorca. Bazowy, a więc taki, który umożliwia nam głównie na wystawianie faktur kosztuje 9,99 zł netto. Nieco bardziej rozbudowany, który między innymi dodaje nowych użytkowników (w tym daje np. dostęp dla księgowej) wyceniono na 14,99 zł netto. Ostatni, za 24,99 zł oferuje cyfryzację dokumentów (mowa o OCR), połączenie z Allegro, a także moduł Magazyn.

faktura.pl Jedno z najstarszych rozwiązań dostępnych na rynku. Faktura.pl umożliwia integrację z biurami rachunkowymi, jest naszym wirtualnym centrum dokumentów, a także oferuje generowanie raportów niezbędnych do prowadzenia firmy zgodnie z prawem. Dodatkowo oferuje funkcję segregatora, co pozwala na archiwizowanie dokumentów, które nie są fakturami, a także, co ciekawe, opcję faktoringu, która finansuje faktury przychodowe przez usługę partnerską.

Najlepszy program do fakturowania 2022 – ranking aplikacji do fakturowania. Podsumowanie

Dobrnęliśmy do końca artykułu. Jaki jest najlepszy program do fakturowania 2022? Trudno to ocenić. Każda z prezentowanych aplikacji do fakturowania oferuje podobne, a jednak nieco różniące się od siebie funkcje. Wszystko zależy czego potrzebujemy od tego typu rozwiązania. Najlepszym rozwiązaniem będzie analiza każdej z aplikacji poprzez uruchomienie demo bądź rejestrację bezpłatnego konta.