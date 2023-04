Wychodzi na to, że Volkswagen nie ma sobie równych. Firma analityczna Jato przekazała dane, które pokazały najpopularniejsze marki samochodowe Q1 2023 roku. Niemiecki koncern wygrał z ogromną przewagą. Jak prezentuje się lista?

Najpopularniejsze marki samochodowe Q1. Deklasacja Volkswagena!

Volkswagen może cieszyć się z wyników z pierwszego kwartału 2023 roku. Niemiecki producent samochodów zmiażdżył konkurencję i bezsprzecznie może nazwać się królem Europy. Jak podają dane Jato, 332 723 europejskich klientów w pierwszym kwartale tego roku wybierało bowiem samochody Volkswagena.

Różnica między pierwszym a drugim miejscem była ogromna, ponieważ z nakładem 220 019 egzemplarzy na drugim stopniu podium stanęła Toyota. Jest to ponad 112 tys. sprzedanych modeli różnicy! Trzecie miejsce przypadło Peugeotowi, któremu udało się sprzedać 178 572 aut.

Najpopularniejsze marki samochodowe Q1. Volkwagen i długo nic!

Najpopularniejsze marki samochodowe Q1. Jaki elektryk był najpopularniejszy w Q1 2023?

Z racji tego, że Tesla Model Y została najpopularniejszym samochodem pierwszego kwartału 2023 roku i również najczęściej kupowanym autem marca, to pierwsze miejsce jest dobrze wszystkim znane. Na drugim miejscu podium, jeśli chodzi o elektryki, znalazła się Tesla Model 3 – 19 621 sprzedanych egzemplarzy. Niestety, model ten w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku zanotował spadek o 40 procent.

Na trzecim miejscu, z wynikiem 17 316 znalazł się Volkswagen ID.3, a tuż za podium uplasował się VW ID.4. Model ten sprzedał się z nakładem 16 646 egzemplarzy. Piąte miejsce ugrała Dancia Spring z liczbą 14 066 sprzedanych samochodów.

Jeśli chodzi zaś o modele PHEV, to najpopularniejszym autem był Ford Kuga (12 499), drugie miejsce przypadło Volvo XC60 (9 459), a podium zamknął zaskakująco Lynk & Co 01 (8 251), co jest świetnym wynikiem, zważając na to, że chiński samochód nie jest tak szeroko dostępny, jak pozostałe modele w rankingu!

Które auta elektryczne i hybrydy PHEV były najpopularniejsze w Q1 2023 roku?

Źródło: Jato