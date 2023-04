Oto najlepiej sprzedające się auto w Europie! Szokujące pierwsze miejsce!

Mogłoby się wydawać, że elektryki to auta, które nie sprzedają się zbyt dobrze, jednak najnowszy ranking zaskakuje. Najlepiej sprzedające się auto w Europie to samochód napędzany energią elektryczną i jak się okazuje, jest to Tesla Model Y. To właśnie ona była najpopularniejszym nowym autem w pierwszym kwartale roku na Starym Kontynencie.

Elektryki jednak sprzedają się lepiej, niż może się to wydawać

Miłośnicy nowych technologii oraz nowoczesnej motoryzacji powiedzą, że samochody elektryczne są przyszłością. Fani klasycznej motoryzacji popatrzą na nich z pogardą, jednak wychodzi na to, że wyniki potwierdzają popularność tych modeli. Choć efektem tego wszystkiego może być kilkukrotna obniżka ceny.

Tesla Model Y została najlepiej sprzedającym się autem w Europie w Q1 2023 roku!

Okazuje się bowiem, że najlepiej sprzedające się auto w Europie jest elektrykiem i to należącym do Tesli. Tak, Tesla Model Y została najpopularniejszym samochodem na Starym Kontynencie w pierwszym kwartale 2023 roku. To potwierdza, że z popularnością elektrycznych aut nie jest tak źle, jak mogłoby się to wydawać.

Tesla Model Y to najlepiej sprzedające się auto w Europie

Tesla chyba znalazła sposób na zwiększenie sprzedaży swojego auta, a jest nim obniżanie cen. Amerykański producent obniżył ceny swoich aut już pięciokrotnie! Wcześniej Model Y w Polsce kosztował ok. 245 tys., a obecnie można kupić go za ok. 205 tysięcy złotych! Nie jest to najgorszy deal, co potwierdzają dane z 27 państw. To właśnie Model Y to najlepiej sprzedające się auto w Europie.

Jak podaje Jato, Tesla Model Y w pierwszym kwartale 2023 roku sprzedała się w nakładzie 71 683 egzemplarzy. Jest to wzrost aż o 173 proc. względem analogicznego okresu sprzed roku. Co więcej, model ten był również najpopularniejszym autem w marcu 2023 roku! Drugim najpopularniejszym autem Q1 2023 została Dacia Sandero z wynikiem 60 202, a podium zamknął VW T-Roc z liczbą 54 960 sprzedanych modeli. Tesla wygrała więc z ogromną przewagą!

Oto najlepiej sprzedające się auto w Europie! Szokujące pierwsze miejsce! Źródło: Jato

