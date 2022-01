Najpopularniejsze swetry męskie – jakie wybrać? Jak je nosić?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Sweter męski to absolutny must have w sezonie jesień-zima. Ciepły, wygodny, a do tego uniwersalny, stanowi świetną bazę do stworzenia wielu stylizacji. Jaki model wybrać? Przedstawiamy najpopularniejsze swetry męskie i podpowiadamy, jak je nosić na co dzień i nie tylko.

Swetry męskie – najpopularniejsze modele

Sweter męski to ciepły, a jednocześnie modny element garderoby, który sprawdzi się na wiele okazji. W zależności od tego, który model wybierzesz, możesz z powodzeniem założyć ubranie do codziennych stylizacji. Będą pasować także do pracy, na randkę czy wieczorne wyjście ze znajomymi. Swetry męskie dostępne są w wielu fasonach. Dzięki temu masz możliwość znalezienia tego jedynego, który odpowiada Twojemu stylowi i pasuje do danej okazji. Zanim jednak zdecydujesz się na konkretny fason, koniecznie zwróć uwagę na materiał wykonania. To kluczowa kwestia, ponieważ tkanina ma wpływ na jakość odzieży, trwałość, a także na walory estetyczne. Jaki sweter wybrać? I jak je nosić? Oto dwa modele, które musisz mieć w swojej szafie!

Klasyczny golf

Jeżeli szukasz swetra, który nie dość, że świetnie się prezentuje, to jednocześnie zapewni Ci ciepło w mroźne dni, to koniecznie kup męski golf. Model ten charakteryzuje się dodatkowym materiałem na szyi, który fenomenalnie chroni przed niską temperaturą. To propozycja dla mężczyzn, którzy cenią sobie wygodę, a jednocześnie elegancki styl. Fason jest na tyle uniwersalny, że z powodzeniem założysz go zarówno na co dzień, jak i wykorzystasz do stworzenia outfitów w stylu smart casual. W codziennych zestawach zestawiaj sweter z jeansami, chinosami. Na siebie możesz zarzucić modną bomberkę czy kurtkę motocyklówkę. Golf to nieodłączny element stylu smart casual. Świetnie komponuje się z chinosami oraz camelowym płaszczykiem. Z kolei w eleganckiej wersji postaw na golf w neutralnych barwach i połącz go z chinosami. Jako okrycie wierzchnie wybierz szykowny płaszczyk.

Swetry męskie o klasycznym kroju

W Twojej garderobie nie może zabraknąć fasonu o klasycznym, prostym kroju, który dopasowuje się do ciała. Modele te są bardzo uniwersalne i stanowią bazę do stworzenia wielu jesienno-zimowych stylizacji. Warto zainwestować w swetry męskie w stonowanych barwach takich jak biel, czerń, odcienie beżu i szarości, granat. Dlaczego? Ponieważ dają ogromne możliwości stylizacyjne i pasują niemal do wszystkiego. Na co dzień połącz je z jeansami oraz traperami lub sportowymi butami za kostkę.

Na siebie możesz zarzucić kultową ramoneskę albo pikowaną kurtkę, która doskonale sprawdzi się podczas mrozów. Z kolei na wieczorne wyjście ze znajomymi lub na randkę stworzysz zestaw, składający się ze swetra, spodni typu chino i eleganckich półbutów. Pod sweterek możesz założyć koszulę, wyciągając na wierzch kołnierz. W ten sposób nadasz eleganckiego charakteru. Jako okrycie wierzchnie wybierz dwurzędowy płaszcz, który doda całości klasy i szyku. Z kolei do pracy włóż białą koszulę, a na nią czarny albo granatowy sweter, który stworzy zgrany duet z biznesowymi spodniami materiałowymi.

