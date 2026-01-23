Oto Natec Lark. Wydajesz 59 zł i masz wygodną mysz biurową

Natec Lark to mała, bezprzewodowa mysz zaprojektowana z myślą o codziennej pracy przy laptopie i w biurze. Jest lekka, prosta i kosztuje tylko 59 zł. Są takie akcesoria, które niby są „tylko dodatkiem”, ale kiedy raz się do nich przyzwyczaisz, to nagle bez nich praca przy laptopie robi się jakaś… niewygodna. I właśnie w tę kategorię celuje Natec Lark – nowa, bezprzewodowa mysz w kompaktowym wydaniu, stworzona z myślą o osobach, które pracują trochę przy biurku, trochę w terenie, a czasem po prostu chcą mieć porządek w swoim setupie.

Mysz komputerowa Natec Lark.

Bo umówmy się: touchpad w laptopie bywa spoko, ale jeśli spędzasz przy komputerze kilka godzin dziennie, to mysz nadal wygrywa w kwestii komfortu. No, chyba, że masz MacBooka – tam touchpad skutecznie zastępuje myszkę. To nie słowa z kosmosu, serio, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem podczas obcowania ze sprzętem Apple.

Mała, elegancka i zawsze gotowa

Natec Lark jest zaprojektowana typowo „mobilnie” – ma smukłą konstrukcję, wygląda nowocześnie i nie zajmuje pół plecaka. Spokojnie zmieści się w torbie obok ładowarki, notesu i słuchawek, a do tego prezentuje się na tyle schludnie, że nie psuje estetyki biurka (nawet jeśli lubisz minimalizm).

To mysz, którą możesz wrzucić do plecaka i używać wszędzie: w domu, w biurze, w kawiarni czy w delegacji.

Mysz komputerowa Natec Lark.

Sensor Blue Sense 4000 DPI, czyli precyzja nawet na „trudnych” powierzchniach

Największy plus? Sensor optyczny Blue Sense o rozdzielczości 4000 DPI. I nie chodzi tylko o to, że cyferki wyglądają dobrze na papierze.

Lark ma działać płynnie nawet na bardziej wymagających powierzchniach – w tym na szkle, co w przypadku myszy mobilnej jest naprawdę praktyczne. Nie zawsze przecież masz idealną podkładkę pod ręką, szczególnie w podróży.

Ciche kliknięcia = więcej spokoju (dla Ciebie i otoczenia)

Jeśli pracujesz w open space, coworku albo po prostu nie chcesz doprowadzać domowników do szału klikaniem co 3 sekundy, to jest dobra wiadomość: Natec Lark ma ciche przełączniki.

Klikasz, ale bez tego charakterystycznego „klak-klak”, które potrafi rozpraszać. To drobiazg, ale w praktyce robi różnicę – zwłaszcza gdy pracujesz długo i chcesz się skupić.

Mysz komputerowa Natec Lark.

Bluetooth 5.0 i transmisja 2.4 GHz – wybierasz jak Ci wygodnie

Łączność? Jest elastycznie, bo mysz oferuje dwa tryby:

Bluetooth 5.0

2.4 GHz

Czyli możesz dopasować sposób podłączenia do sytuacji: raz bezpośrednio przez Bluetooth, innym razem klasycznie przez 2.4 GHz. W skrócie: ma być wygodnie i bez kombinowania.

Aluminiowy scroll i wskaźnik baterii – małe dodatki, które robią robotę

W środku dnia pracy ostatnie, czego chcesz, to nagle zostać bez myszy, bo bateria padła bez ostrzeżenia. Tutaj Natec dorzuca wskaźnik niskiego poziomu baterii, więc dostajesz sygnał wcześniej i możesz ogarnąć temat na spokojnie.

Do tego mamy aluminiowy scroll, który ma zapewniać bardziej precyzyjne przewijanie i wyraźny opór. Brzmi jak detal, ale jeśli często przewijasz dokumenty, strony czy arkusze, to taki „lepszy scroll” naprawdę potrafi poprawić komfort.

Cena i dostępność – ile kosztuje Natec Lark?

To teraz najważniejsze: przewidywana cena brutto dla klienta końcowego to 59 zł.

Mysz ma być dostępna w sprzedaży w:

sklepie marki natec-zone.com

morele.net

mediaexpert.pl (kliknij w link, a przejdziesz do sklepu)

(kliknij w link, a przejdziesz do sklepu) komputronik.pl

Podsumowanie: dla kogo jest Natec Lark?

Natec Lark wygląda na sensowną propozycję dla osób, które szukają myszy:

kompaktowej i lekkiej,

cichej (idealnej do pracy wśród ludzi),

z porządnym sensorem 4000 DPI,

z podwójną łącznością Bluetooth + 2.4 GHz,

i w cenie, która nie boli.

Krótko mówiąc: mobilna mysz do laptopa, która ma być wygodna, elegancka i po prostu praktyczna na co dzień – niezależnie od tego, czy siedzisz przy biurku, czy pracujesz „z plecaka”.

