Netflix wprowadza bezpłatny plan. Trafi do Polski?

Netflix to serwis streamingowy, do którego dostęp możliwy jest jedynie po opłaceniu abonamentu. To wkrótce może się zmienić, ponieważ przedsiębiorstwo wprowadziło nowy plan. Jest on darmowy i na tę chwilę dostępny jedynie w Kenii. Nie wykluczone jednak, że trafi także do innych krajów.

Netflix zmienia ceny abonamentów

Bez wątpienia Netflix jest najpopularniejszym serwisem VOD na świecie. Z usług tego serwisu korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie. Serwis oferuje dostęp do tysięcy filmów oraz seriali. Najpierw jednak trzeba wybrać odpowiedni plan abonencki. Każdy użytkownik ma do wyboru plan podstawowy, standardowy i premium. Wszystkie z nich różnią się od siebie przede wszystkim jakością materiałów.

Przeczytaj także: Korzystasz z Canal+? Uważaj na hakerów!

W ostatnim czasie Netflix postanowił jednak zmienić ceny abonamentów. Tyczy się to również polskich klientów. Cena pakietu podstawowego została obniżona z 34 złote na 29 PLN. Pakiet standardowy kosztuje tyle samo, co dotychczas, czyli 43 złote. To ceny pakietu premium zostały podniesione. Użytkownicy, którzy korzystają właśnie z tego planu, będą musieli płacić teraz 60 PLN, zamiast 52 złote.

Platforma wprowadzi darmowy plan?

Obecnie na Netflix nie znajdziemy darmowego planu, który dawałby dostęp do treści. To wkrótce może się jednak zmienić, ponieważ przedsiębiorstwo testuje takie rozwiązanie. Darmowy plan na Netflixie został uruchomiony w Kenii. Oferuje on dostęp do 1/4 wszystkich materiałów znajdujących się na platformie, a przy rejestracji nie ma konieczności podawania danych bankowych. Wystarczy potwierdzić, że ma się 18 lat.

Oczywiście to nie wszystkie ograniczenia, ponieważ darmowy plan Netflixa w Kenii nie pozwala także na zapisywanie odcinków do oglądania offline, czy strumieniowego przesyłania obrazu na ekran telewizora. Warto również zaznaczyć, że jest on dostępny jedynie na urządzeniach z Androidem. W planie jednak użytkownicy nie doświadczą reklam. Czy darmowy plan może trafić do Polski? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale nie można niczego wykluczać.