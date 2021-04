Nie Huawei, Samsung czy Xiaomi, a Apple iPhone dominuje na rynku

Rankingi sprzedażowe mówią same za siebie. Ludzie uwielbiają Apple iPhone, a raport Counterpoint Research, który prezentuje dziesięć najlepiej sprzedających się smartfonów tylko to potwierdza. W TOP 10 znalazło się aż sześć modeli z nadgryzionym jabłkiem. Jaki iPhone był najpopularniejszy? Myślę, że już się domyślacie.

Nowy design zaprezentowany wraz z premierą „dwunastek” okazał się strzałem w dziesiątkę. Ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku to rekordowy pod kątem sprzedaży czas dla Apple. Marka sprzedała ponad 90 milionów smartfonów! Styczeń 2021 również okazał się bardzo owocny dla przedsiębiorstwa. Według raportu pośród dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów aż sześć z nich to Apple iPhone. Zaskoczenia raczej nie ma – pierwsze miejsce zajmuje „dwunastka”, następnie Pro Max, a podium zamyka 12 Pro. To oznacza, że najnowsze modele Apple odpowiadają za 71 procent dostaw smartfonów z nadgryzionym logo.

Najpopularniejsze smartfony. Apple iPhone dominuje ranking

Apple iPhone 12 – 6% iPhone 12 Pro Max – 5% Apple iPhone 12 Pro – 4% iPhone 11 – 2% Redmi 9A – 2% Redmi 9 – 1% Samsung Galaxy A21S – 1% iPhone 12 Mini – 1% Samsung Galaxy A31 – 1% Apple iPhone SE 2020 – 1%

Dopiero na piątym miejscu znajduje się telefon z Androidem. Ranking Counterpoint Research dobitnie pokazuje, że powrót do stylistyki znanej z modeli iPhone 4, 4S, 5, 5S to strzał w dziesiątkę. Z resztą, widzicie sami jak to wygląda.

Zaskakujące jest to, że model Apple iPhone 12 Mini jest naprawdę nisko w stawce. To oznacza, że przyzwyczailiśmy się do dużych ekranów i tylko nieliczni dalej preferują rozmiar znany z np. iPhone 5. W zestawieniu najpopularniejszych smartfonów, oprócz drogich produktów Apple widzimy raczej tanie modele z Androidem. Mam na myśli smartfony submarki Xiaomi, a więc Redmi 9 i Redmi 9A. Samsung również nie ma powodów do radości, ponieważ najczęściej kupujemy Galaxy A31 i A21s, a więc również tanie modele.

Sprawdź również nasz artykuł polecane smartfony kwiecień 2021. Być może znajdziesz interesujący telefon, który sprosta Twoim wymaganiom.