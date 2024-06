1 lipca 2024 roku oficjalnie ruszy pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu. Obszar będzie obowiązywał całe warszawskie Śródmieście oraz fragmenty dzielnic centralnych. Od tego dnia będzie obowiązywać także nowa naklejka, którą będą musieli na swoim aucie przykleić właściciele samochodów spalinowych. Jeśli nie masz tej naklejki i wjedziesz do SCT, dostaniesz mandat o wysokości 500 złotych.

Strefa Czystego Transportu od 1 lipca w Warszawie

Ekologia w miastach jest kwestią sporną, jednak od 1 lipca mieszkańcy stolicy Polski zostaną włączeni do Strefy Czystego Transportu. Ta będzie obowiązywać w obszarach Śródmieścia oraz dzielnic centralnych. SCT to wydzielone obszary, w których panują określone normy emisji spalin, dlatego też nie każde auto będzie mogło się na nich poruszać. Jak przewiduje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tego typu strefy mają zostać wprowadzone w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nie masz tej naklejki? Od 1 lipca dostaniesz za to mandat

Strefa Czystego Transportu w takich miastach ma obowiązywać na czas nieoznaczony, ale nie krótszy niż 5 lat. 1 lipca 2024 roku po obszarach włączonych do Strefy Czystego Transportu poruszać się będą mogły samochody benzynowe spełniające co najmniej normę Euro 2 (auta z rocznika 1997 lub nowsze) lub auta z silnikiem diesla z certyfikatem Euro 4 (2005 lub nowsze). Od 1 stycznia 2026 roku, co dwa lata, normy te będą się zwiększać.

Na łamach serwisu Dziennik.pl wypowiedział się Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy.

Wykorzystamy zarówno kamery, jak i naklejki. System odczytu tablic rejestracyjnych będzie oparty częściowo o istniejące, a częściowo o nowe kamery. Do tego potrzebne będzie nowe oprogramowanie do zarządzania, także w celu zarządzania dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dla ok. 95 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do CEP, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają któreś z kryteriów dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą naklejki.

Nie masz tej naklejki? Dostaniesz mandat w wysokości do 500 złotych

Do poruszania się po tych strefach wymagana będzie specjalna naklejka SCT, ponieważ informacje na temat auta z Centralnej Ewidencji Pojazdów mogą być niewystarczające. Co ciekawe, naklejenie naklejki SCT będzie także wymagane też od przyjezdnych. Kontrole przeprowadzać będzie zarówno policja, jak i straż miejska, a także wykorzystywany będzie system weryfikacji.

Gdzie będzie dostępna naklejka SCT? O tym mówi art. 39 z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

Jeśli ktoś nieupoważniony wjedzie do Strefy Czystego Transportu bez wspomnianej naklejki SCT, przewidywany jest mandat w wysokości do 500 złotych. A co stanie się, gdy auto nie spełnia wymogów, a właściciel będzie musiał nagle wjechać do SCT? W przypadku poruszania się po Warszawie przewidziano możliwość czterech wjazdów w ciągu roku, bez żadnych konsekwencji.

Warto także podkreślić, że Strefy Czystego Transportu pojawią się także w innych miastach, jednak naklejka SCT wydana np. w Krakowie, czy w Rzeszowie, nie będzie upoważniała do wjazdu do SCT w Warszawie lub we Wrocławiu.

