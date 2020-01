Niedziele handlowe 2020 i długie weekendy 2020 – praktyczny poradnik

Nowy rok przyniósł nam zmianę w kwestii zakupów w siódmy dzień tygodnia. Nie inaczej jest w kwestii długich weekendów, których nie będzie niestety zbyt wiele. Postanowiłem połączyć te dwie kwestie i opublikować jeden poradnik, w którym poznacie niedziele handlowe 2020 i długie weekendy 2020. Aby nie przedłużać, zachęcam do dalszej lektury artykułu.

Niedziele handlowe. Potrzebne czy nie?

Wiele osób powoli przyzwyczaja się do tego, że w niedzielę zakupów nie uda się zrobić. Mogliśmy co najwyżej udać się do lokalnych sklepików, aby kupić artykuły spożywcze. Zakaz handlu ma wielu zwolenników, jak i przeciwników. Osobiście bawią mnie usprawiedliwienia, że ktoś pracuje przez cały tydzień i jedynie niedziela była dniem, w który można było zrobić zakupy. W takim przypadku polecam jednak zmienić pracę, ponieważ to zwykły wyzysk pracownika. Nie miałem problemu z tym, by udać się do jakiegokolwiek sklepu w każdy dzień tygodnia z pominięciem niedzieli. Sklepy spożywcze, w przypadku tych dużych marketów są otwarte nawet do 22:00. Z kolei galerie handlowe pracują często do 20, czy 21. Związki tak ostro walczyły o ograniczenie niedzielnych zakupów, by pracownicy mieli czas dla rodziny. Szkoda, że ktoś zapomniał o osobach pracujących w kinach, restauracjach, stacjach paliw. Tam nie ma żadnego usprawiedliwienia, a niedziela to dzień… jak co dzień. O szpitalach, policji czy straży pożarnej nie wspomnę, ponieważ są to miejsca, które powinny być, chcąc – nie chcąc dostępne przez całą dobę, a osoba, która podejmuje się takiej pracy jest tego zapewne świadoma. Sprawdźmy jak wygląda ustawa. Niedziele handlowe 2020 – kiedy zrobimy zakupy siódmego dnia tygodnia?

A gdyby tak ograniczyć również pracę w niedziele w przypadku restauracji, czy stacji paliw?

Niedziele handlowe 2020 – kiedy będziesz mógł iść do sklepu?

W bieżącym roku będzie tylko siedem niedziel handlowych. Ustawa uznaje następujące dni jako handlowe:

26 stycznia 2020

5 kwietnia 2020

26 kwietnia 2020

28 czerwca 2020

30 sierpnia 2020

13 grudnia 2020

20 grudnia 2020

Jak widać, w lutym i marcu nie mamy co liczyć na niedzielne zakupy. Podobnie wygląda to w przypadku okresu wakacyjnego. Co ciekawe, zabrakło handlowych niedzieli we wrześniu, październiku i listopadzie.

Nie tylko w niedziele handlowe nie zrobicie zakupów. Oto święta kościelne i państwowe, podczas których ustawa przewiduje zakaz handlu

O ile znacie już niedziele handlowe 2020 należy również poznać dni świąteczne, podczas których nie zrobicie zakupów. Pamiętajcie, że według ustawy handel zakazany jest również podczas świąt państwowych oraz kościelnych. To oczywiste, aczkolwiek warto wiedzieć kiedy zakupów nie zrobimy. Mało tego, ustawa wskazuje także zakaz handlu po godzinie 14-tej w dniach 11 kwietnia 2020 oraz 24 grudnia 2020. Dlaczego? Są to dni związane ze świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

1 stycznia 2020 – Nowy Rok

6 stycznia 2020 – Święto Trzech Króli

12 i 13 kwietnia 2020 – Wielkanoc

1 maja 2020 – Święto Pracy

3 maja 2020 – Święto Konstytucji 3 Maja

11 czerwca 2020 – Boże Ciało

15 sierpnia 2020 – Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

1 listopada 2020 – Święto Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 – Święto Niepodległości

25 i 26 grudnia 2020 – Boże Narodzenie

Długie weekendy 2020 – kiedy warto wybrać się na urlop?

OK, niedziele handlowe 2020 już za nami. Czas zabrać się za dni wolne, bo przecież lubimy urlopy. Najlepiej, aby było ich jak najwięcej i aby pojawiały się jak najczęściej. Niestety długie weekendy 2020 nie zapowiadają się obiecująco, ponieważ będzie ich zaledwie sześć. Na szczęście, jeśli dobrze zaczniecie operować kalendarzem może okazać się, że biorąc pięć dni urlopu uzyskacie dni wolnych aż dziesięć! Wróćmy jednak do tego, jak wyglądają długie weekendy 2020.

Oto one:

4 – 6 stycznia 2020 to Święto Trzech Króli

11 – 13 kwietnia 2020 to Wielkanoc

1 – 3 maja 2020 to Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 Maja

11 – 14 czerwca 2020 (biorąc pod uwagę, że 12.06 weźmiecie urlop) to Święto Boże Ciało

11 – 15 listopada 2020 (w tym przypadku należy wziąć dwa dni urlopu) to Święto Niepodległości

25 – 27 grudnia 2020 to Boże Narodzenie

Kiedy wziąć urlop w 2020?

Wracając do tematu urlopów w 2020 warto wiedzieć kiedy udać się do przełożonego z wnioskiem, by w prosty sposób zwiększyć długość naszego wypoczynku. Założyłem tutaj, że weźmiecie sobie pięć dni urlopu, jednak kalendarz urlopowy, który znalazłem pozwala na zmianę liczby dni wolnych od pracy, które chcecie uzyskać. Przykładowo więc, jeśli weźmiecie pięć dni urlopu, w danych okresach będziecie mieli wolne przez dziesięć dni!

Oto wspomniane sugestie :