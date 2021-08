Nissan Note dostał swoją „wściekłą” wersję Nismo!

Nismo to już legendarny tuner japońskiej marki, który odpowiedzialny jest za tworzenie sportowych modeli Nissana. To właśnie spotkało model Nissan Note Aura, który został przedstawiony już rok temu. Nissan Note Aura Nismo 2022 to auto, które wygląda mega agresywnie!

Nissan Note Aura Nismo oficjalnie zaprezentowany

Każdy miłośnik motoryzacji wie, że wersje Nismo samochodów japońskiego producenta wiążą się ze sporymi modyfikacjami, które obejmują zarówno osiągi, jak i wygląd auta. Niestety w przypadku Nissan Note Aura Nismo duże zmiany tyczą się jedynie nadwozia modelu, ponieważ producent w trzeciej generacji modelu postawił na silnik hybrydowy. Patrząc na wygląd zewnętrzny, można zobaczyć sporo różnic. Auto przede wszystkim stało się agresywniejsze i sportowe. Pełno tutaj czerwonych akcentów, które podkreślają sportowy styl auta.

Auto zyskało mocno przerobione zderzaki, Nismo zdecydowało się także na wykorzystanie czerwonych lusterek, a z tyłu znalazł się spojler dachowy! Nissan Note Aura Nismo porusza się po drodze na 17-calowych felgach, które ubrane są w opony Michelin Pilot Sport 4. Modyfikacje objęły także wnętrze samochodu, ponieważ wykorzystano tutaj fotele Recaro wykonany z tkaniny i skóry syntetycznej. Tutaj także znajdziemy wiele czerwonych elementów.

Zawieszenie mocno sportowe, osiągi minimalnie

Nissan Note Aura Nismo zyskało ulepszone zawieszenie oraz sztywniejsze nadwozie, które ma sprawić, że odczucia z jazdy będą bardziej sportowe. Niestety, wzrost mocy nie będzie aż tak mocno odczuwalny. Nismo nie zdecydowało się na wykorzystanie AWD lub tylnego napędu, więc znajdziemy tutaj napęd na przednią oś. Oczywiście znajdziemy tutaj silnik hybrydowy. Producent włożył do auta 1,2-litrową benzynę, jednak nie jest on tym, który napędza koła. Pełni on funkcję generatora ładującego silnik elektryczny.

To właśnie on jest elementem, który przenosi moc na przednie koła samochodu. Note Aura Nismo został wyposażony w niewielkiej pojemności akumulator litowo-jonowy. Jaką więc mocą dysponuje ten model? W podstawowej wersji jednostka ma 115 KM i 280 Nm momentu obrotowego. Model Aura Nismo oferuje 136 KM i 300 Nm momentu. Jak widać, Note w wersji Aura Nismo oferuje bardziej pakiet stylistyczny niż rzeczywistą poprawę osiągów. A szkoda, bo auto naprawdę prezentuje się zadziornie!