Legendarny Nissan Skyline z Szybkich i Wściekłych na sprzedaż!

Paul Walker jest postacią kultową w świecie fanów motoryzacji. Pomimo tego, że nie był kierowcą rajdowym, to sportretował Briana O’Connera, który uważany jest za ikonę wśród miłośników japońskich samochodów i szeroko rozumianych tunerów. Teraz legendarny Nissan Skyline R34, którym w filmie jeździł aktor, trafi na aukcję!

Legendarny Nissany Skyline R34 trafia na aukcję

Nissan Skyline R34 to legenda japońskiej motoryzacji. O ile w świecie fanów samochodów był on znany długo przed serią filmów Szybcy i Wściekli, to właśnie Brian O’Conner, grany przez Paula Walkera sprawił, że samochód ten przebił się do mainstreamu.

Niestety, aktor stracił życie w wypadku samochodowym w 2013 roku, a co jakiś czas na aukcjach pojawiają się auta, które należały do niego lub siedział za ich kółkiem. Tak samo jest w przypadku modelu Nissan Skyline R34 z 2000 roku, który został wykorzystany w jednym z filmów tej popularnej serii.

Źródło: Bonhams Źródło: Bonhams Źródło: Bonhams

Samochodem jeździł sam Paul Walker w czwartej części Szybkich i Wściekłych

Aukcja domu aukcyjnego Bonhams, na której będzie można wylicytować legendarny samochód, odbędzie się pod koniec miesiąca. Auto zostało spersonalizowane pod wymogi aktora. Skyline R34 pojawił się w czwartej części serii, która miała swoją premierę w 2009 roku. W filmie brało udział kilka modeli R34 GT-T, jednak ten wystawiony na aukcję, to prawdziwa wersja R34 GT-R.

Auto przeszło kilka ciekawych modyfikacji, za które odpowiedzialne było Kaizo Industries, jednak jego historia po zakończeniu kręcenia filmu jest jeszcze ciekawsza. Ten właśnie Nissan Skyline R34 został skonfiskowany przez rząd USA. Powodem były nieprawidłowości dotyczące sprowadzenia i zarejestrowania auta. Po latach samochód został “wyzwolony” i ściągnięty do Monachium, gdzie był eksponatem w muzeum Munich Motorworld. Teraz trafi na aukcję, która ma trwać od 28 kwietnia do 5 maja.

Źródło: Bonhams Źródło: Bonhams

Początkowa cena aukcji nie jest znana, jednak sugeruje się, że będzie to sześciocyfrowa liczba.

Źródło: Bonhams