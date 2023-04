Auto na gaz to przede wszystkim oszczędność, ale i nie tylko! Wiele wskazuje na to, że ten rodzaj paliwa jest też ekologiczny. Shell sugeruje żebyś sprawdził, czy poprawnie tankujesz LPG. A może dopiero planujesz kupić auto na gaz? Przeczytaj ten artykuł. Być może te wskazówki okażą się być przydatne.

Wiecie co jest śmieszne? Od wielu lat przygotowuje testy samochodów, ale ani razu nie miałem okazji sprawdzać modelu z fabryczną instalacją LPG. Do dziś możemy jednak kupić auto z tym paliwem alternatywym. Przykłady? Interesujące rozwiązanie – ECO-G – LPG oferuje Dacia w modelach takich jak Sandero, Jogger czy Duster. Dziś jednak nie chcę pisać o samochodach z fabryczną instalacją gazową, a o samym tankowaniu LPG.

Masz auto na gaz? Sprawdź, czy poprawnie tankujesz LPG!

Auto z instalacją gazową. Sposób na tanie podróżowanie

Wszyscy widzimy, jak drogie jest paliwo na stacjach. Niezależnie, czy mówimy o benzynie czy o dieslu. Dla wielu Polaków cena ta jest zdecydowanie za wysoka. Jaka jest więc alternatywa? Rozwiązaniem jest zamontowanie instalacji gazowej. Wie o tym coraz więcej osób, bowiem według CEPiK obecnie w Polsce jeździ aż 2,5 miliona aut z instalacją LPG. W związku z tym Shell Polska przygotował poradnik, dzięki któremu przyszli właściciele samochodów na gaz mogą dowiedzieć się, jak poprawnie tankować takie pojazdy. Nie jest to trudne, ale warto znać kilka podstawowych zasad, które sprawią, że ten proces będzie bezpieczny.

Jak tankować auto na gaz? Praktyczny poradnik

Zacznijmy od tego, że LPG ma bardzo niską temperaturę parowania. Wynosi ona około -40 stopni Celsjusza. W związku z tym, jeśli zrobicie coś niepoprawnie, możecie odmrozić sobie skórę, albo spowodować jakiś uraz. Dlatego też powinniście zachować ostrożność. Nie muszę raczej informować, że na stacji paliw nie wolno palić papierosów, prawda? Shell Polska sugeruje również by nie używać telefonów komórkowych. Dlaczego? Możecie np. niezauważyć, że dochodzi do jakiegoś wycieku podczas tankowania i tym podobnych niebezpiecznych sytuacji.

Jak powinno tankować się samochód na gaz?

Kiedy dojedziesz do dystrybutora, wyłącz silnik i zaciągnij ręczny.

Na każdej stacji z LPG powinieneś przy dystrybutorze znaleźć ochronne okulary i rękawice. Po co je zakładać? Przypominam – temperatura parowania gazu wynosi -40 stopni Celsjusza! Shell Polska chwali się, że na każdej stacji znajdziesz ten zestaw. Jeśli będzie inaczej, poproś pracownika, aby Ci go wręczył.

Sprawdź czy zawór wlewu jest czysty i nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli masz ukryty wlew, zamontuj przejściówkę (zobacz zdjęcie, które umieściłem w artykule). Przejściówka powinna być dokręcona solidnie, aby nie doszło np. do wycieków. Jeśli wszystko jest OK, przejdź do kolejnego etapu.

Teraz zamontuj pistolet zalewowy w zaworze wlewowym. Sprawdź, czy zrobiłeś to poprawnie. W tym celu musisz użyć dźwigni, która znajduje się na pistolecie. Jeśli masz z tym problem, powinien pomóc Ci pracownik stacji.

Jeśli dobrze podpiąłeś pistolet w zaworze, czas rozpocząć tankowanie. Aby to zrobić, naciśnij i trzymać przycisk na dystrybutorze. Obserwuj wskazanie na liczniku – możesz np. zatankować gaz do pełna albo do ustalonej przez Ciebie kwoty.

Po zakończonym procesie tankowania, zwolnij blokadę, która znajduje się na pistolecie, a sam sprzęt umieść na dystrybutorze. Jeśli masz przejściówkę (mowa o elemencie, który umieszczony jest na jednym ze zdjęć), odkręć ją i zamknij wlew paliwa. Możesz teraz udać się do kasy, aby uiścić opłatę.

Dodam jeszcze, że warto zadbać o to, by w pobliżu wlewu nie “kręcił się” nikt postronny. Poinformuj współtowarzyszy podróży aby nie wychodzili z auta i czekali, aż zakończysz operację. Pamiętaj również o rękawicach i okularach. Podczas odpinania pistoletu możesz zauważyć, że uwalnia się ciśnienie – o ile dobrze nazywam to zjawisko. Lepiej, by nasza skóra nie spotkała się przypadkowo z gazem, prawda?

Nie zawsze można tankować auta na gaz. Kiedy nie powinniśmy tego robić?

Pamiętajcie, że może dojść do sytuacji, gdzie tankowanie samochodu z LPG będzie niebezpieczne. Przykłady? Oczywista kwestia – niesprawna instalacja. W takim przypadku może dojść do wybuchu! Efektów takiego zdarzenia raczej nie muszę opisywać, prawda? Powinniśmy dokonywać przeglądów instalacji np. co 10 tysięcy kilometrów, aby wiedzieć, że jest ona sprawna i pracuje tak, jak powinna.

Jest też inna sytuacja, podczas której nie powinniśmy rozpoczynać tankowania. Niezależnie, czy mówimy o LPG, benzynie czy dieslu. Chodzi o burze. Wszyscy dobrze wiemy, że wyładowania atmosferyczne mogą być bardzo niebezpieczne dla człowieka. Wtedy też nie powinniśmy tankować samochodu. Najlepiej przeczekać, a jeśli warunki atmosferyczne się poprawią, będziemy mogli wrócić do uzupełniania paliwa.

Wyciek gazu podczas tankowania! Co wtedy robić?

Jeśli tankowałeś auto na gaz i niestety, doszło do wycieku, a np. nie zastosowałeś środków bezpieczeństwa w postaci rękawic oraz okularów, mogło pojawić się odmrożenie skóry. Jaki jest efekt tego zdarzenia? W najgorszym przypadku martwica oraz uszkodzenie zakończeń nerwowych. Co wtedy robić? Najlepiej czym prędzej pobiegnijcie na stację, aby pracownik udzielił Wam pierwszej pomocy. W tym przypadku ogrzewa się skórę za pomocą bieżącej, letniej wody. Następnie nakłada się opatrunek. Oczywiście, finalnie trzeba udać się do lekarza, który opatrzy ranę. Tak czy inaczej, do takich sytuacji dochodzi na szczęście bardzo rzadko, ponieważ zarówno dystrybutory, jak i same instalacje są kontrolowane i jeśli tankujecie LPG poprawnie, nie powinno być z tym procesem żadnych problemów.