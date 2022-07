Nothing Phone. Dzięki Amazonowi poznaliśmy cenę i specyfikację smartfona

Nothing Phone z pewnością będzie wyróżniał się na tle innych smartfonów swoim designem. Tył smartfona jest transparentny i posiada podświetlenie. Zagadką była jednak cena oraz specyfikacja modelu, którą rozjaśniła wpadka na niemieckim Amazonie. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że będzie taniej, niż zakładano.

Nothing Phone z pewnością wyróżni się na rynku

Co jakiś czas dochodzi do tego typu pomyłek i nie ustrzegą się ich nawet najwięksi giganci. Na niemieckim Amazonie zapewne omyłkowo pojawiła się karta Nothing Phone oraz data uruchomienia sprzedaży. Pierwszy smartfon nowej firmy współzałożyciela OnePlus z pewnością będzie wyróżniał się na rynku, a to przede wszystkim ze względu na swój design.

Producent postawił na bardzo ciekawy projekt z półprzezroczystym tyłem, w którym umieszczono także diody LED. Element ten nie jest tylko ozdobą, ale jest także w pełni funkcjonalny. Diody LED będą w stanie oświetlać nam zdjęcia, sygnalizować powiadomienia oraz poinformować nas o poziomie naładowania baterii. Bardzo przydatny bajer. Jak jednak ze specyfikacją smartfona?

Co Amazon zdradził nam na temat smartfona?

Specyfikacja smartfona pojawiła się na niemieckim Amazonie. Według przecieków smartfon będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G+, a użytkownik będzie miał do wyboru wersję z 8 GB lub 12 GB RAM oraz do 256 GB pamięci na dane. Ekran smartfona to 6,55-calowy wyświetlacz OLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Podwójny aparat w Nothing Phone to 50 Mpix + 16 Mpix. Oczywiście telefon będzie pracował na systemie Android 12 z autorską nakładką, zaoferuje baterię o pojemności 4500 mAh z ładowaniem 45W. Na pokładzie znajdzie się także czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem i głośniki stereo.

Nothing Phone będzie ważył 199 g i zaoferuje 7,55mm grubości. Największym zaskoczeniem jest jednak cena, która jest niższa, niż zakładano. Jeśli przeciek z Amazona okaże się prawdziwy, to wersja 8 + 128 GB będzie kosztować 469,99 EUR, czyli około 2200 PLN. Data sprzedaży smartfona to rzekomo 26 października 2022 roku, a sama oficjalna premiera odbędzie się 12 lipca. Wtedy dowiemy się wszystkich szczegółów nt. urządzenia.

Źródło i zdjęcia: Android Authority